Skiareály v kraji hlásí ideální podmínky, upravují se i běžkařské stopy

Kdo nechce o svátcích jen pojídat cukroví, může vyrazit na hory. Lyžařská střediska jsou nachystaná na svátky, které by tentokrát mohly provozovatelům ekonomicky velmi pomoci. Každý den bude otevřené největší lyžařské středisko na Klínovci, které 26. prosince spustí také večerní lyžování.

„Poslední dny nám počasí přálo a nasněžilo, umělé zasněžování nám umožnily i teploty. Na sjezdovkách leží průměrně přes metr sněhu,“ uvedla mluvčí střediska Hana Hoffmannová.

Klínovec zahajuje od 25. prosince takzvanou Top sezonu, kdy skipasy podraží řádově o několik desetikorun. Top sezona skončí 7. ledna, s další Klínovec počítá od 29. ledna do 4. března.

Ode dneška je kompletně v provozu také sousední areál Boží Dar - Neklid. Podle jednatele Martina Bezoušky se mohou návštěvníci těšit na ideální podmínky, které si lidé pochvalovali už minulý víkend. „Nahoře je asi sedmdesát centimetrů sněhu, dole asi pětačtyřicet. Na sjezdovkách leží nový sníh smíchaný s technickým, máme upraveno, je to perfektní,“ popsal.

Stejně je na tom i nejmladší krušnohorské středisko na Plešivci. „Otevření areálu plánujeme na 22. prosince. Od této doby bude již nepřetržitý provoz včetně půjčoven, lyžařské školy a gastro provozů,“ uvedl jednatel Petr Voráček.

Celý areál bude o Vánocích otevřený i na Bublavě, a to včetně černé sjezdovky, ovšem bez lanovky. Tu středisko opravuje kvůli tomu, že ji poničila vichřice Herwart. „Podmínky jsou ale dokonalé. Všude leží půl metru prašanu, do toho máme sjezdovky pokryté šedesáti až sedmdesáti centimetry technického sněhu a lidé jsou velmi spokojeni,“ řekl Jiří Lhota ze správcovského sdružení SKI Bublava. Areál je v provozu každý den od 9 do 20 hodin, na Štědrý den zavírá v 16 hodin.

O Vánocích se otevře také skiareál v Mariánských Lázních. Během prosince pilně zasněžoval a první lyžaře přivítá 25. prosince od devíti ráno. „V provozu bude Slalomák a levý vlek, lanová dráha, a pokud to nahoře půjde, jakože asi ano, tak Krakonoška, ale jenom na přírodním sněhu,“ vyjmenoval vedoucí střediska Vladimír Černý. Otevřená podle něj bude i lyžařská škola, servisy i občerstvení a návštěvníci si užijí od 40 do 70 centimetrů technického a 30 centimetrů přírodního sněhu.

Tento týden začalo se zasněžováním středisko v Aši, které by chtělo na Vánoce otevřít sjezdovku číslo jedna včetně dětského koutku. Podle Jiřího Franka ze skiareálu najdou návštěvníci informace o otevření na webu střediska. „Rádi bychom byli v provozu každý den od devíti hodin, a pokud to podmínky dovolí, začneme okamžitě zasněžovat sjezdovku číslo dva a tři,“ uvedl. Podle něj má středisko po pěti letech velkou šanci, že mu tentokrát Vánoce konečně neutečou.

S každodenním provozem počítá během svátků Skipot v Potůčkách, který dnes začíná večerním lyžováním. Fungovat bude během celých Vánoc. Na Štědrý den bude areál otevřený do 12 hodin. „Kopec je ve skvělém stavu, leží na něm asi 70 centimetrů sněhu,“ řekl provozovatel Marek Plachý.

Běžkaři mohou vyrazit do stop

Sněhu si mohou užít také běžkaři. Stopy pravidelně udržuje Klínovec, Boží Dar nebo třeba Abertamy. Podle manažerky společnosti První Krušnorská Evy Nduwimany jsou podmínky pro běžkaře naprosto skvělé a v Krušných horách takové o Vánocích nebyly už několik let.

Sezonu ale komplikuje zákaz vstupu do lesů, o kterém První Krušnohorská stále vyjednává. „Na řadě míst se lyžovat dá. Na loukách je to možné obecně, pak také v jáchymovských a božídarských lesích. Jakmile to půjde, tak se přidá také oblast Nové Hamry a Jelení,“ uvedla manažerka.

Běžkaři informace o stopách najdou prostřednictvím aplikace Karlovarského kraje, nebo na Facebooku Krušnohorská lyžařská magistrála - KH západ.