Dobré podmínky lákají davy lidí, skiareály zažívají úspěšné období

Největší areál na Klínovci je tím prvním případem, stejně jako sousední středisko Boží Dar - Neklid. „Denní počet průchodů se pohyboval v průměru od jedenácti do dvanácti tisíc,“ uvedl jednatel Martin Bezouška.

Podle něj se návštěvnost střediska zhruba vyrovnala té o vánočních svátcích. Jednatel nyní věří, že zájem lyžařů ani v příštích týdnech neopadne. Do tisíců jdou počty návštěvníků také nedalekého Plešivce. Každý prázdninový den přivítali kolem dvou tisícovek lidí. Vedení areálu očekává a doufá, že zájem lyžařů nepoleví.

„V lednu byl obrovský propad. Pevně věříme, že pokud nepřijde obleva jako v loňské sezoně ke konci února, tak se aspoň dostaneme na stejná čísla jako v předešlé sezoně,“ řekl jednatel skiareálu Petr Voráček.

Jako velmi vydařený hodnotí uplynulý týden i Jiří Lhota z bublavského areálu. Za vysokou návštěvností vidí nejen skvělé podmínky a prázdniny zdejších školáků, ale také jejich protějšků z Německa.

„Lyžaři byli spokojeni. Netvořily se fronty a čekali do pěti minut, na lanovku většinou vůbec. Areál byl plný, včetně gastroprovozů,“ pochvaloval si.

Pravá zima začala až na přelomu ledna a února

Letošní sezona je podle něj pro skiareál zvláštní. Před jejím začátkem totiž na Bublavě napáchala velké škody vichřice Herwart, která poničila i lanovku. V lednu bylo teplo a venku ošklivo, což lyžaře na hory moc netáhlo.

„Zima začala až na přelomu ledna a února. Teď je to nádherné,“ uvedl Jiří Lhota. Vzhledem k tomu, že výhled do konce února je pro skiareály příznivý, na Bublavě by měla sezona vydržet i po celý březen a Velikonoce. „Problémový leden bychom tak mohli z části dohnat,“ řekl.

S nadějí hledí do následujících týdnů také lidé ze skiareálu v Aši. Jeho sezona byla letos vyloženě smolná. Středisko dvakrát vysněžilo sjezdovku číslo jedna a pokaždé kvůli teplému počasí uplavala. Vydržela právě až na jarní prázdniny.

„Jsme rádi, že jsme tady mohli lyžaře konečně přivítat a byli spokojení. Znát byl rozdíl před výplatami a po nich, kdy se návštěvnost výrazně zvedla,“ řekl Jiří Frank z areálu.

Letošní sezonu hodnotí jako nejhorší od roku 2008. Nyní se ale podle něj situace stabilizovala. Letos chce areál vydržet sezonu s vysněženou sjezdovkou číslo jedna. Jeho zaměstnanci věří, že to bude co nejdéle.

„S každým dnem provozu se nám vracejí investice, které jsme vynaložili,“ zmínil Frank.

Se svými kolegy prý už ale může lyžařům slíbit jednu novinku. Chtěli by se pustit do prodloužení vleku u první sjezdovky, a vylepšit tak nástup zejména kvůli malým dětem, které se na něj obtížně dostávají. „Je to pro nás absolutní priorita,“ řekl Jiří Frank.

Meteorologové o víkendu vydali měsíční výhled počasí na následující čtyři týdny. Ty budou teplotně i srážkově průměrné až slabě podprůměrné. V následujících čtyřech týdnech bude podle předpovědi i nadále mrznout.

„Zima se ještě nevzdává a teploty vzduchu v nejbližších dvou týdnech očekáváme pod úrovní dlouhodobých průměrů,“ uvedli meteorologové.