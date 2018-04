Sezona přála hlavně výše položeným skiareálům, ostatní trápilo počasí

Skiareálům začala minimálně sedmiměsíční lyžařská přestávka. Už si ji dopřává i nejvýše položený Klínovec, jehož severní svahy brázdili lyžaři a snowboardisté ještě minulý týden. Jiné areály ale končily i přes dobré podmínky provoz už o Velikonocích, mezi nimi i sousední Neklid. Na něm panuje se sezonou opravdová spokojenost.

„Byla to asi jedna z nejlepších sezon za deset let, takže jsme určitě spokojení,“ řekl jednatel Martin Bezouška. Právě Neklid vyhlíží propojení s Klínovcem, což bude zásadní novinka příští sezony.

Letošní zimu by si za normálních okolností pochvalovali ve skiareálu na Bublavě, kdyby ovšem na podzim nedorazila vichřice Herwart. Téměř nikdo ze zaměstnanců střediska tehdy nevěřil, že na tamních svazích budou v letošní sezoně lidé lyžovat. Polomy tam napáchaly veliké škody, mezi nimiž vévodila těžce poničená lanovka. Vlekaři to ale dokázali a v polovině prosince se na Bublavě rozjely vleky. S lanovkou to bylo složitější a její oprava se opakovaně komplikovala.

„Větší část hlavní sezony jsme byli bohužel bez ní. Samozřejmě naši hosté už si na lanovku zvykli, protože je společně s kilometrovou sjezdovkou velkým tahákem. Bez ní jsme poloviční areál,“ řekl Jiří Lhota ze správcovského sdružení Ski Bublava.

Chybějící lanovka se promítla v návštěvnosti i tržbách, ale lidé z Bublavy doufají, že na středisko lyžaři nezanevřou. „Věříme, že pochopí, že to nebyla naše vina. Dělali jsme, co jsme mohli. Dost nás to vzalo,“ přiznal Lhota.

V současné době jedná bublavský skiareál o vypořádání škod s pojišťovnou a Jiří Lhota odhaduje, že středisku klesly tržby zhruba o třetinu. Pokud bude muset areál platit nějaké škody ze svého, bude to na úkor investic. V plánu je přitom vylepšení zasněžování i rozšíření půjčovny, o kterou roste zájem.

Středisko chce postavit i cvičný vlek pro lyžařské školy, aby neomezovalo provoz ostatním návštěvníkům. „Je toho poměrně dost, ale na co budeme mít peníze, to je veliký otazník,“ konstatoval Jiří Lhota.

Teplý leden se odrazil na návštěvnosti

V případě nejmladšího krušnohorského střediska na Plešivci o pocitech ze sezony rozhoduje hlavně počasí. Vzhledem k tomu, jak bylo v lednu, je podle jednatele Petra Voráčka právě ukončená sezona horší než ta loňská.

„Nehodnotíme ji úplně špatně, ale velké změny počasí jsou znát na návštěvnosti. Určitě budeme investovat do skiareálu, tak jako každý rok i přesto, že je areál nový a letošní sezona byla pátá od jeho otevření,“ uvedl.

Relativně teplý začátek roku zkomplikoval lyžování také ve skiareálu v Mariánských Lázních. „Velká část ledna nám propršela nebo nebylo úplně ideální počasí, abychom byli schopni dosněžit včas celý areál,“ řekl vedoucí střediska Vladimír Černý. Zároveň dodal, že investice budou nyní maximálně na rychlou údržbu lanovky před letním provozem. Ten začíná příští sobotu.

Poněkud komplikovanou zimu má za sebou také ašský skiareál, kde sezona trvala čtyři týdny. „ Pozitivní je, že jsme stihli obsloužit lyžařské výcviky pro ašské školy,“ zhodnotil Jiří Frank ze střediska, které provozuje společnost Ašské lesy. To se bude snažit získat nějaké peníze na investice. Nyní připravuje prodloužení vleku na první sjezdovce.