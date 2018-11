VIDEO: Skláři v Novém Sedle mění střepy na nové lahve pro celý svět

140 let sklářství v Novém Sedle V době Rakousko-uherské monarchie si získala titul největšího výrobce lahví na světě. Věhlasnou sklárnu v Novém Sedle na Karlovarsku založil v roce 1878 německý podnikatel a vynálezce Bedřich Siemens . Tehdy se skleněný výrobek tradičně vyfoukl a vytvaroval ve dřevěné formě. Za dobu 140 let se sklářství radikálně proměnilo a z původně tradičního řemesla se stalo moderní průmyslové odvětví.

na světě. Věhlasnou sklárnu v Novém Sedle na Karlovarsku založil v roce 1878 německý . Tehdy se skleněný výrobek tradičně vyfoukl a vytvaroval ve dřevěné formě. Za dobu 140 let se sklářství a z původně tradičního řemesla se stalo moderní průmyslové odvětví. Současným vlastníkem sklárny je světová sklářská jednička , americká společnost O-I, která zaujímá kolem 52 % českého trhu. Sklárna v Novém Sedle vyrábí širokou škálu barevných skleněných lahví určených pro pivní a vinařský průmysl.

, americká společnost O-I, která zaujímá kolem 52 % českého trhu. Sklárna v Novém Sedle vyrábí barevných skleněných lahví určených pro pivní a vinařský průmysl. „V uplynulých 20 letech O-I významně investovala do svých dvou českých závodů,“ říká Robert Havel, ředitel závodu O-I v Novém Sedle. „Tyto investice spolu se strategickou polohou závodu v Novém Sedle umožňují O-I dodávat výrobky nejen předním tuzemským zákazníkům , ale i zákazníkům v Německu. Každý den vyrobíme okolo 1,2 milionu vysoce kvalitních lahví.“

do svých dvou českých závodů,“ říká Robert Havel, ředitel závodu O-I v Novém Sedle. „Tyto investice spolu se strategickou polohou závodu v Novém Sedle umožňují O-I dodávat výrobky , ale i zákazníkům v Německu. Každý den vyrobíme okolo 1,2 milionu vysoce kvalitních lahví.“ Investice do automatizace a modernizace výrobního procesu přinesla mimo jiné celou řadu specializovaných pracovních pozic. V současnosti je firma O-I jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu a stávající dvousetčlenný tým plánuje rozšířit o desítky nových zaměstnanců, aby závod mohl pokrýt rostoucí poptávku.