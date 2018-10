Žáci dostanou víc nabídek ke studiu, vrátí se i některé zaniklé obory

Konkrétně se jedná o obor malíř - lakýrník na karlovarské střední stavební škole a řezník - uzenář na chebské integrované škole.

„Tyto obory už v kraji fungovaly, ale pro nezájem byly na rok či dva přerušeny. Nyní budou fungovat znovu, protože je po jejich absolventech poptávka ze strany zaměstnavatelů,“ vysvětlil Josef Janů, krajský radní pro regionální rozvoj.

Žáci, kteří do těchto oborů nastoupí, se mohou ucházet také o prospěchové stipendium. Tím se je snaží kraj motivovat ke studiu již několik let. Karlovarská stavební škola už radním napsala i o další obory, které jsou v regionu potřebné. Její zástupci by byli rádi, pokud by se otevřel ještě ten pro budoucí klempíře, pokrývače, tesaře a kominíky.

Novinku před časem ohlásila také karlovarská uměleckoprůmyslová škola, která začne od září nabízet maturitní obor zaměřený na design skla (více o novém oboru v článku Nový obor na karlovarské keramce otevřou i přes potíže s budovou). Spolupracovat na tom chce se společností Moser, kde se bude konat praktická výuka. Krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč uvedl, že ho připravované partnerství těší.

„Je to škola, kterou potřebujeme a potřebovat budeme. Pro náš kraj je důležitá,“ vyzdvihl. Karlovarská uměleckoprůmyslová škola je jednou z nejstarších výtvarných škol v České republice a jde o jediné zařízení, které se zabývá v oblasti vzdělávání tvarováním porcelánu včetně jeho zdobení a ruční malby.

Více zájemců by mohla v příštím roce přijmout pobočka střední policejní školy, která začala od září působit v Sokolově (podrobněji v článku Do školních lavic v Sokolově poprvé zasednou i budoucí policisté).

„Máme s Ministerstvem vnitra uzavřenou smlouvu, a pokud se bude naplňovat, mohly by se u nás otevřít dvě třídy,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Připomněla rovněž, že se kraj před časem snažil také o příchod střední vojenské školy, což ale nevyšlo.

Pobočka je přitom podle ní spojená s návratem armády do regionu, neboť za několik let v něm má vzniknout blízko vojenského prostoru výcvikové středisko.

„V současné době se konají intenzivní jednání s Ministerstvem obrany, že se první ročník střední vojenské školy otevře 1. září 2019. Půjde o obor specialista vzdušných sil se zaměřením na strojírenství,“ informovala hejtmanka.

Kvůli příchodu školy, jejímž domovem je Moravská Třebová, jednali s generálem Alešem Opatou náměstek pro sociální oblast Petr Kubis a radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

„Zájem o otevření třídy je tentokrát veliký,“ řekl náměstek s tím, že z jednání odcházeli s dobrým pocitem.

Jan Bureš ho doplnil a uvedl, že generál je také velmi racionální a nesliboval žádné vzdušné zámky. Aleš Opata má do regionu dorazit koncem listopadu.

„Osobně si myslím, že jak policejní, tak vojenská škola jsou velmi prestižní. Protože vojenská škola je dnes pouze v Moravské Třebové, byli bychom druhým regionem, kde by působila,“ uvedla hejtmanka.

Zároveň zmínila, že škola by tak přilákala i studenty z jiných krajů, kteří by tu pak mohli zůstat.