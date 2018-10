V kraji je málo učitelů, někteří raději pracují v německých továrnách

„U asistentů je to velmi komplikované. Mají nízké úvazky, tudíž i nižší platy. Když ale dítě, které jej potřebuje, odejde, nebo se jeho stav zlepší, musíme dát asistentovi výpověď. Pokud tedy pro něj nemáme další využití. Jenže se může stát, že za pár měsíců budeme jeho podporu potřebovat znovu. A to znamená zase hledat, protože původní asistent už bude pracovat jinde,“ uvedla Štěpánka Dostálová, ředitelka 6. základní školy v Chebu.

Dodala, že asistent musí mít střední školu, a pokud nemá pedagogické vzdělání, je další podmínkou absolvovat speciální kurz.

„Shánění posil je pro každého ředitele velmi náročné. Vesměs nemáme jinou možnost, než oslovovat potencionální zaměstnance přes inzeráty a webové stránky. Je pravda, že lidé se občas hlásí sami. Ale když zjistí, co budou muset dělat a za jaké peníze, většinou odmítají,“ doplnila Dostálová.

Podobně mluví i ředitel 3. základní školy Cheb Pavel Černý. Ten má v současnosti na škole pět asistentů, v těchto dnech nastupuje šestý.

„Hledáme asistenty neustále, hledají je všichni. Dokonce se na nás obracejí ředitelky mateřských škol, zda nemáme nějaké, které bychom mohli postrádat. Asistenti prostě nejsou. Důvod? Nízká mzda, povinnost dodělat si kurz a také nejistota. Je to trochu peklo. Pro mne je ale ještě složitější získávání nových učitelů. Záskok za mateřskou dovolenou nebo odchod učitele do důchodu začíná být pro školu obrovský problém,“ postěžoval si ředitel Černý.

Odcházející nemá kdo nahradit

Také podle ředitelky Základní školy a mateřské školy v ašské Okružní ulici Jiřiny Červenkové kantoři ani asistenti na trhu práce nejsou.

„Příští rok u nás na škole dosáhnou důchodového věku čtyři kantoři. A pro nové není kam sáhnout. Čekám katastrofickou situaci,“ řekla.

Podle jejích slov školy nedostatek učitelů řeší tím, že přijímají i nekvalifikované síly. Jinou možnost nemají. Zlepšení by mohlo přinést zvýšení platů, které by vystudované učitele k psychicky náročné a málo prestižní profesi přitáhlo.

„Konkrétně u asistentů je ta finanční stránka tragická. Zájemce není na co nalákat. Navíc je ta práce neperspektivní. Asistent je přijatý na žáka, jakmile se dítko odstěhuje, nebo se jeho stav zlepší, s prací je konec,“ totožně popsala problém ředitelka Základní školy a Praktické školy Aš Milena Boková a upozornila, že shánění odborníků komplikuje i blízkost hranic.

„Není výjimkou, že plně kvalifikovaný pedagog odejde za prací do Německa a začne pracovat v deset kilometrů vzdálené fabrice v Selbu,“ upřesnila. Také myslí, že vyšší platy by přilákaly do škol víc učitelů i asistentů s pedagogickým vzděláním.

Dalším krokem by mohla být střední škola, která by asistenty pedagoga cíleně vychovávala. Situace se ale zřejmě jen tak nezlepší. Podle radního pro školství Jaroslava Bradáče je už nyní učitelů málo, navíc je na základních a středních školách velká část sboru v předdůchodovém věku.

„Nechali jsme zpracovat analýzu a vyšlo nám, že za pět let, kdy část stávajících kantorů odejde do důchodu, bude na základních a středních školách v kraji chybět více než tisícovka učitelů,“ dodal Bradáč (podrobněji v článku Za pět let bude chybět na školách v Karlovarském kraji tisíc učitelů). Podle něj by mohla pomoci cílená podpora mladých, kteří chtějí učit.