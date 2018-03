Sokolovští fotbalisté získali první jarní bod díky nastavení

Rozhodčí už už fouká do píšťalky, poslední závar před třineckou brankou, míč se odráží na hranici velkého vápna na nohu sokolovského kapitána Petra Glasera, jenž jej vrací po zemi na branku, zapadne přesně k tyči a sudí vzápětí duel ukončuje.

„Musím říct, že moc času nezbývalo, téměř v poslední vteřině zápasu jsme dali vyrovnávací gól. Ten si myslím, že trochu visel ve vzduchu, byť domácí měli spoustu šancí, které neproměnili. Kdyby proměnili na 2:0, tak by bylo hotovo, ale já jsem rád, že kluci šli za vyrovnáním. Aspoň nepojedeme takovou dálku s prázdnou,“ uvedl po utkání sokolovský trenér Pavel Horváth.

V Třinci přikryli noc před zápasem hřiště plachtou, ale i tak ještě v sobotu ráno nevěděl Sokolov, zda nejel 546 km zbytečně. Až dvě hodiny před zápasem rozhodčí uznal hrací plochu způsobilou. „Jsem moc rád, že nám přišli dorostenci pomoci odklidit sníh, aby se vůbec hrálo,“ děkoval třinecký kouč Jiří Neček. Po konečném hvizdu tak rád zase nebyl. „Jsem rád, že se zápas odehrál. To, že jsme remizovali, jde za námi, v závěru jsme bránili výsledek, a když se takhle brání, tak většinou dostanete gól, což se potvrdilo. Chtěli jsme hrát aktivně, na brejky, ale nechtěli jsme bránit a být zalezlí. Musíme se z toho poučit.“

Hřiště bylo nakonec ve výborném stavu, což kvitovali Sokolovští. „Hřiště bylo úplně skvělé. S třineckým klubem jsme komunikovali od pátečního dopoledne a funkcionáři nás ujišťovali, že bude připravené a bylo,“ pochvaloval si sokolovský kouč Horváth.

Baník jel do Slezska uspět. „Jedeme minimálně bodovat, když ne vyhrát, tak aspoň remizovat,“ hlásil před odjezdem stoper Peter Mráz. S týmem ovšem necestovali zranění Provod, Tůma, Belaň, Adam Ševčík a ani František Dvořák. Naopak připraveni nastoupit byli Glaser s Přeučilem. To je ale na začátku jara vcelku běžná situace. „Moc dlouho jsem nepřemýšlel, moc otazníků v sestavě nebylo. Přeučil, který odehrál druhou půli, trénoval s námi čtyři dny a Čermák nehrál vůbec, celou přípravu byl zraněný, Strada měl problémy, nemohl hrát celý zápas,“ vyjmenovává trenér Pavel Horváth.

Třinec poslal do vedení ve 27. minutě Slovák Bedecs z penalty. „Byly tam dva nebo tři souboje při centrovaném míči do našeho vápna a rozhodčí pískl penaltu. Naopak ve druhé půli nám jednu penaltu možná odpustil,“ připustil Horváth.

Na druhou stranu se v 66. minutě domácí radovali podruhé, ale rozhodčí Dedičův gól neuznal, protože Šumbera bránil ve výhledu brankáři Bolkovi. To už ale Sokolov měl více ze hry, proměněná penalta Třince jej nepoznamenala. „I když jsme cítili křivdu, tak jsme se o poločase o tom pobavili v šatně, vyměnili dva hráče, na levé straně Končala a Rychnovského, kterým zápas úplně nevyšel. Šel tam Přeučil s Čermákem, hra se ještě zlepšila, byli jsme víc nebezpečnější a dali gól,“ míní sokolovský kouč.

Sokolov si v závěru vypracoval tlak. Ve druhé minutě nastavení se Glaser dostal k odraženému míči a přízemní střelou vyrovnal.

„Třinec měl v průběhu zápasu ještě tři šance, kdy mohl rozhodnout, ale bylo to většinou po tom, co my jsme udělali chybičku v rozehrávce. V průběhu zápasu jsme byli lepší, dobře kombinovali, měli hodně zajímavé věci a gól se povedlo dát až v poslední vteřině zápasu a to se také počítá. Hrozilo, že pojedeme s prázdnou, ale nejedeme,“ dodal Pavel Horváth.