Sokolovští fotbalisté rozstříleli v poháru Rakovník

„Hrajeme proti papírově slabšímu soupeři, což znamená, že nesmíme nic podcenit. Naším jednoznačnou úlohou je postoupit do dalšího kola,“ vyhlásil sokolovský kouč Pavel Horváth před utkáním 1. kola domácího poháru na hřišti divizního Rakovníku. Ve středu tam jeho svěřenci nastříleli čtyři branky, když se za Baník postupně trefili Ondřej Ševčík, Adam Ševčík, Patrik Voleský a Michal Hlavatý, a v Sokolově už mohou vyhlížet los MOL Cupu pro příští kolo. A to už budou v osudí i prvoligové týmy.

Zajímavý soupeř přijede ovšem do Sokolova už zítra dopoledne, od 10.15 hodin se na Baníku v utkání 5. kola Fortuna: národní ligy představí další z exligových týmů Jihlava. Vzpomínáte? Právě Vysočina vyřadila Baník loni ve třetím kole MOL Cupu.

Podobně jako v Rakovníku, který mimochodem v předkole poháru vyřadil jiný klub z kraje - letos už znovu divizní Ostrov, se i proti Vysočině bude teď muset trenér Horváth obejít bez Václava Vašíčka. Letní posila do útoku Baníku se stále nezotavila ze zranění, které utrpěla ve 4. kole FNL ve Varnsdorfu. „Venca měl otřes mozku, absolvoval nějaká vyšetření a teď má týden volno, protože nechceme zbytečně nic riskovat,“ vysvětlil pro klubový web sokolovský trenér Pavel Horváth. Urostlý útočník Baníku šel ve Varnsdorfu do hry v 59. minutě za střídajícího Štípka, na hřišti ale vydržel pouhých čtrnáct minut, pak ho po jednom ze soubojů opustil na nosítkách.

Oproti poslednímu ligovému utkání ve Varnsdorfu udělal trenér Horváth v sestavě proti Rakovníku dvě změny. V brance si poprvé v sezóně zachytal Jakub Dvořák I., v záloze místo Stanislava Vávry nastoupil Michal Hlavatý.

Za obratem velel gólman

První kolo v českém poháru má už za sebou kromě Sokolova další čtveřice druholigových týmů. Všechny uspěly, byť Hradec Králové se na postup až nečekaně nadřel. V duelu s divizními Slatiňany zachraňovali Východočeši remízu v základní hrací době až v nastaveném čase a zápas pak otočili až v prodloužení.

Ještě kurióznější na věci je, že odvrátit vyřazení pomohl Hradci gól brankáře Jana Stejskala. Právě český reprezentant do 21 let v nastavení vyrovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. V něm favorit dokonal obrat z 0:2 a postoupil po výhře 4:2.

Dál jdou v poháru z druholigových týmů kromě Sokolova a Hradce Králové také Vítkovice, Třinec, Táborsko i Jihlava. Ve druhém kole se už do soutěže zapojují i prvoligové týmy, výjimku tvoří nejlepších pět celků předešlého ročníku nejvyšší domácí soutěže, ty odehrají první zápas až ve třetím kole.

MOL Cup se skládá z osmi fází - od předkola až po finálový duel. Od ročníku 2016/2017 se soutěž vrátila k jednokolovému systému, včetně finále, které se koná zpravidla na neutrálním hřišti. Vítěz se kvalifikuje přímo do 3. předkola Evropské ligy UEFA a českého Superpoháru.