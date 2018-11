VIDEO: Na chebské modelářské show zářil messerschmitt a další legendy

„Přihlásilo se nám letos šest desítek modelářů z Česka a Německa,“ uvedl ředitel soutěže Pavel Nykodým.

Na výstavních stolech tak mohli návštěvníci obdivovat více než dvě stovky modelů nejrůznějších měřítek. Od historických nebo současných letadel, přes bojovou techniku, auta až po figurky z fantasy světů.

A protože si Česko letos připomíná 100 let, nechyběl ani pohár pro model československého výrobku.

„Nakonec ho získal model legendárního československého cvičného letounu L-29 Delfín,“ poznamenal Nykodým. Nejlepším modelem celé akce pak byl vyhlášen těžký samohybný kanon 2A3 Kondensator.

Na soutěži představil svůj model japonského tanku Type 10 v měřítku 1:48 také Lukáš Hort z Teplé u Mariánských Lázní. K modelaření ho přivedl, jako v případě mnoha dalších modelářů, jeho otec. Oba se dnes mohou pochlubit cennými medailemi z těch nejslavnějších soutěží.

„Vždycky jsem ho sledoval, když stavěl nějaký model. Pak jsem si to také vyzkoušel, ale na poprvé to vůbec nevyšlo. Model jsem schoval do krabičky a nechal toho. Později, to už jsem byl na střední škole, jsem ten model dokončil. Byl to německý tank Leopard A1 v měřítku 1:72,“ vzpomíná na své začátky Lukáš Hort.

Tehdy ho modelařina chytla. A to tak důkladně, že začal i soutěžit. „Na podzim roku 2013 jsem postavil další model, tentokrát německý Marder, také v měřítku 1:72 a s ním jsem vyrazil do Telfordu v Anglii. Tam jsem získal druhé místo,“ dodal. Přitom

Telford je takovým mistrovstvím světa plastikových modelářů, o to byl jeho úspěch na první soutěži cennější. Lukáš Hort si vybral pro svůj koníček moderní bojovou techniku v měřítcích 1:72 a 1:48. To jsou poměrně malé modely.

„A to se mi na tom nejvíc líbí. Mám rád detaily a na těch malých modelech jsou ty detaily právě nejdůležitější. Nejde o to je jen slepit, nabarvit, ale také perfektně napatinovat. Na modelech ve větších měřítcích detaily tolik nevyniknou,“ vysvětluje. O moderní techniku má navíc zájem jako člen armádních záloh.

Od roku 2013, kdy začal, postavil celkem patnáct modelů. „V téhle chvíli mám ještě navíc rozděláno asi sedm dalších kousků,“ říká šestadvacetiletý Lukáš Hort.