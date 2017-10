Oficiální karlovarský sprejer připomíná pověst o založení města

To vzniklo jen kousek od svého prvního díla. „Tenhle nápad vznikal už tak rok a půl zpátky. Dlouho jsem nemohl vymyslet způsob, jak to dobře vyjádřit. Pak jsem viděl nějakou starou fresku s podobným motivem. Připomínala mi počítačové arkády, a ten pohled z profilu. Proto jsem se rozhodl udělat takový „vláček“, který má připomínat pověst o objevení léčivých pramenů,“ začal mluvit o svém díle Popelka.

Umělec, kterému dal zelenou samotný magistrát, ale ještě neskončil. „Ještě budu dodělávat pomyslný sráz, ze kterého jelen údajně skočil, a v něm ten vyvěrající pramen připomínající vřídlo,“ popsal své plány Real143.

Netradiční pojetí pověsti bylo tak trošku i experimentem pro zkušeného sprejera, který má za sebou už stovky prací. V nedávné době oslnil i graffiti s portréty členů slavné rodiny Becherů v samotné likérce.

„Chtěl jsem to udělat trošku netradičně, tak jsem využil přednosti a vlastnosti spreje, nepouštěl jsem se do žádného realistického zobrazení, ale udělal jsem to vše volnou rukou se zaměřením pouze na ty nejzásadnější detaily anatomie. Byl to takový experiment naostro, který vyšel. Určitě chci tuto techniku i nadále používat. Je to uvolněné a zábavné,“ promluvil o nové technice Popelka.

V posledních týdnech dokončil další práci pro město, kdy z tuctových veřejných záchodků u Alžbětiných lázní udělal nejfotogeničtější toalety ve městě.

Real143 začal malovat před devíti lety a zálibu ve sprejích poznal před čtyřmi. „Při studiu na vysoké škole jsem si tím i přivydělával, a to mi vychází dodnes. Pomalu už to vypadá, že bych se tím mohl živit,“ odvětil pokorně.

Umělec se občas potýká i s nepochopením veřejnosti. „Když přijdu poprvé na nové místo, tak reakce lidí nebývá moc pozitivní. Vidí ve mně vandala. To se však změní, když začne můj výtvor růst,“ vysvětlil.

S tím se ostatně setkal i při portrétování Karla IV. „Reakce lidí jsou pecka. Občas kolemjdoucí přijdou a pochválí mě či poplácají po ramenou. Pak vidím, že to má smysl,“ uvedl s tím, že nyní pracuje na několika projektech, z nichž jeden je i v nedalekém Ostrově.