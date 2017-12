Nové vedení Chebu předělá rozpočet, odvolaného starostu podporuje petice

Přepracovaný rozpočet by mělo nové vedení města předložit zastupitelům 11. ledna. Pokud se to podaří, čekalo by Cheb rozpočtové provizorium jen přibližně první dva týdny nového roku.

Hospodařit s minimálními výdaji bude radnice muset poté, co minulý čtvrtek zastupitelé odmítli schválit připravený rozpočet a v reakci na to odvolali starostu Antonína Jalovce i místostarostku Gabrielu Lickovou (Koalice pro Cheb).

Jak řekl nový starosta Hrkal, důvodem změn ve vedení města byly také spory uvnitř tehdejší koalice. „Ta měla ve třicetičlenném zastupitelstvu 16 členů, takže rozhodování bylo občas na hraně. V některých chvílích byla atmosféra třaskavá,“ uvedl s tím, že rozhodující pro neschválení rozpočtu byl v první řadě nesouhlas finančního výboru s navrženou variantou.

„Při investicích přes 300 milionů korun bychom vyčerpali veškeré rezervy města, do rozpočtu přitom nebyly zahrnuty některé projekty, které jsou podle nás důležité,“ řekl. Na otázku, zda členové místního ANO rozbili koalici na popud krajského vedení, odpověděl, že o ničem takovém neví.

Odvolaný starosta Antonín Jalovec však míní, že neschválení rozpočtu bylo jen zástupným důvodem. „Je zajímavé, že po celou dobu ANO nemělo vůči rozpočtu jedinou výhradu. A také je s podivem, že nebyl odvolán tehdejší místostarosta Hrkal. Vždyť i ten na rozpočtu pracoval a v radě návrh podpořil,“ konstatoval Jalovec.

Strany chtějí být u prodeje pozemků, tvrdí odvolaný starosta

Nový starosta Hrkal svůj prvotní souhlas zdůvodnil tím, že s rozpočtem odborů, které měl jako místostarosta na starosti, byl až na výjimky spokojen. Podle Jalovce však vedení města udělalo chybu, když ponechalo zástupcům tehdejší opozice křesla ve výborech.

„Pak se nesouhlas finančního výboru s naším rozpočtem dal očekávat. Přece nás opozice nebude podporovat, to je logické,“ dodal. Argumentaci, že rozpočet nebyl řádně připraven, odmítl a za pravý důvod označil rostoucí popularitu bývalého vedení radnice.

„Tradiční strany včetně ANO si byly vědomy, že pokud ve vedení zůstaneme, tak mohou příští komunální volby prohrát. Přitom právě v dalším volebním období se budou rozprodávat pozemky z průmyslového parku Cheb ll. Může se jednat o částku až 700 milionů korun a ty strany rozhodně chtějí být u toho,“ řekl Jalovec.

Internetovou petici proti odvolání bývalého starosty už do dnešního dne podepsalo přes 900 lidí. Na podporu bývalého vedení se také chystá demonstrace, která se má uskutečnit 30. prosince na náměstí krále Jiřího z Poděbrad.