Ostrov má neuvolněného starostu. Město si to nezaslouží, říká opozice

V Ostrově zůstává v podobné pozici i Jitka Samáková (ANO), která se na ustavujícím zasedání stala neuvolněnou místostarostkou. Ta i nadále povede z funkce předsedkyně představenstva Karlovarskou krajskou nemocnici. Jediným uvolněným představitelem Ostrova tak bude na pozici prvního místostarosty Marek Poledníček (Ostrováci.cz).

Neuvolněný starosta přitom není nic neobvyklého. Ale spíše v menších obcích. Ostrov bude po Aši druhým z větších sídel, kde nebude starosta trvale vázaný na radnici. A to vadí opozici.

„Je to kompromisní řešení,“ komentoval fakt, že se stal neuvolněným starostou, Jan Bureš. „Nechtěl jsem, aby mě někdo osočoval z toho, že mám dva velké platy,“ vysvětlil.

Fakt, že zůstává na postu krajského radního pro zdravotnictví, podle něj vyplývá z úkolů, které na kraji má.

„Nevylučuji ale, a v tomto duchu jsem informoval i kolegy v ostrovském zastupitelstvu, že pokud po příštích krajských volbách mé angažmá na kraji skončí, stanu se uvolněným starostou. To ale budeme řešit, až pokud tato situace nastane,“ doplnil novopečený starosta Ostrova.

S tímto způsobem vedení města ovšem nesouhlasí opozice v ostrovském zastupitelstvu. „Ostrov si to nezaslouží,“ řekl Pavel Čekan, který s Hnutím nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst sice vyhrál komunální volby, ale následná koaliční jednání jej postavila do role opozice.

„To, co se děje v krajském zdravotnictví, je jedním z důvodů, proč nesouhlasím s tím, aby Jan Bureš vedle funkce krajského radního zastával i post neuvolněného starosty,“ vysvětlil svůj postoj Čekan.

Navíc podle něj absence „stálého“ starosty není dobrá ani pro komfort úředníků radnice a obyvatel města. „Vždyť většina z těch, kteří přijdou na radnici, chtějí mluvit právě se starostou,“ zdůraznil Pavel Čekan, který si touto rolí rovněž prošel.

Že ovšem podobný mechanismus fungovat může, dokazuje zkušenost z Aše. Tam je už dva roky starosta Dalibor Blažek (HNHRM) neuvolněný. Jak ale sám zdůrazňuje, v Aši je situace poněkud jiná. „Začínám šesté volební období a je vidět, že důvěru lidí mám,“ řekl Blažek.

To ostatně dokazuje výsledek hnutí, které v Aši získalo téměř 44 procent. „Lidé mě znají a vědí, že to, jestli jsem uvolněný či neuvolněný, nemá vliv na mou práci,“ uvedl ašský starosta. Připustil ale, že před volbami mu jeho neuvolněnost moc nenahrála. „Opozice to vzala jako jedno z témat,“ podotkl.

„Mezi uvolněným a neuvolněným starostou je rozdíl pouze v tom, že ten neuvolněný má zhruba na polovinu krácenou odměnu. Odpovědnost a povinnosti ovšem zůstávají stoprocentní,“ dodal Dalibor Blažek.

„Když vidím, jak Dalibor Blažek zvládá obě funkce, říkám si, že to určitě zvládnu také,“ dodal nový starosta Ostrova Jan Bureš.