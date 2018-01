Kraj pohledem statistiků: nízké platy, hodně nehod i dobrý cestovní ruch

Zaměstnanci velkých společností v Karlovarském kraji si od letošního roku finančně polepší. Platy by jim měly vzrůst o...

Děravý trh práce zaplní specialisté z Vietnamu, věří Karlovarský kraj

Až z dalekého Vietnamu by měli do Karlovarského kraje dorazit kvalifikovaní lidé do malých a středních podniků, ale...