O titul se hlásí tvrz i projekt na školu, další stavby mají ještě šanci

11:22 , aktualizováno 11:22

Poslední měsíc mají zájemci na to, aby přihlásili svá díla do tradiční soutěže Stavba roku. Organizátoři z Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary (RSS) přijímají přihlášky do 20. dubna. Některé už pořadatelskému sdružení dorazily.