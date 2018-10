S nedostatkem odborníků pomohou ruské stáže studentů, věří Karlovarský kraj

Pilotní projekt přinesla nedávná návštěva vedení kraje v ruském Jekatěrinburgu. Stáže by se mohly týkat jak studentů středních, tak vysokých škol.

„O stáže studentů je velký zájem a nyní je na nás, aby vedení kraje už přímo řešilo další postup s konkrétními školami, které by studenty na stáže vysílaly. Další formou spolupráce by byly stáže organizované hospodářskou komorou. Ta by je studentům domluvila přímo ve firmách v našem kraji,“ nastínila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Jednání v Jekatěrinburgu označila za velmi přínosné. „Musíme teď ale úspěšně započaté záměry dotáhnout do konce a uvést je do života,“ dodala.

Podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče už jsou první ohlasy ze tří škol. „Mají zájem o spolupráci a výměnu studentů. Jsou to obchodní akademie a gastroobory. Nyní to budeme konzultovat s našimi školami, které mají rovněž o spolupráci zájem. Doufáme, že to dobře dopadne,“ řekl.

Podobné partnerství není v regionu novinkou. Střední integrovaná škola Cheb (ISŠ) navázala takovou spolupráci už před několika lety, a to s městem Nižnij Tagil. Nachází se na Uralu. Má téměř 400 tisíc obyvatel a leží zhruba 20 kilometrů na východ od hranice mezi Evropou a Asií na řece Tagil. Spadá pod Sverdlovskou oblast.

Spolupráce je domluvená na šestnáct let

„Uzavřených je šestnáct ročníků spolupráce. Je to zorganizované tak, že vždy v sudém roce jedou ruští žáci k nám a v lichém roce zase naši žáci do Tagilu,“ uvedl ředitel ISŠ Tomáš Mašek.

Spolupráci si pochvaluje hned z několika důvodů. „První věc je ta, že poznávají jinou zemi, jinou kulturu, jinou společnost. Druhá věc je ta, že si poměrně významně zvyšují svoji odbornost, protože je to zaměřené na odbornou praxi pro kuchaře, číšníky. V případě potřeby doplňujeme cukráře,“ popsal Mašek.

S projektem chce kraji pomoci i Krajská hospodářská komora. Její ředitel Stanislav Kříž uvedl, že se podobným věcem věnuje dlouhodobě. „Pokud se na nás někdo obrátí, fungujeme jako zásuvka mezi oběma stranami, to znamená mezi školstvím a zaměstnavateli. Rádi už v tomto ohledu na stážích pracujeme,“ uvedl.

Příští středu pořádá Karlovarská agentura rozvoje podnikání společně s krajem a Krajskou hospodářskou komorou konferenci věnovanou takzvanému duálnímu vzdělávání, tedy propojení škol a firem.

„Chceme zapracovat na tom, aby to dostalo ještě hlubší systém. Zkušenosti bychom mohli převzít třeba z Moravskoslezského kraje, kde už to funguje relativně dlouho. Mají tam sice větší zaměstnavatele než u nás, ale chceme to zkusit v nějaké menší míře,“ vysvětlil Stanislav Kříž.

Cílem podle něj je větší adresnost, která spočívá v tom, že žáka vychová nejen škola, ale i firma -tedy zaměstnavatel, který si ho poté zaváže například tím, že k němu absolvent nastoupí. „Žák ví, že má nějakou perspektivu a z kraje neodchází,“ řekl Stanislav Kříž.