Radnice v Krásné se rozhodla podpořit studenty, ti se ale nechtějí vázat

Radnice v Krásné se inspirovala projektem Ašských a vypsala vlastní stipendijní program.

„Naším cílem bylo pomoci strojírenské firmě se sídlem v Krásné, která se potýká s nedostatkem zaměstnanců. Proto stipendium vyplácíme každému učni či studentovi, který se zaváže, že zde bude po škole pracovat,“ vysvětluje starosta Krásné Luboš Pokorný.

Podle jeho slov obec ze svého rozpočtu poskytne až tři tisíce korun na školní rok dětem, které se vzdělávají kdekoli v České republice, ovšem za předpokladu, že po absolutoriu budou pracovat pro firmu, jejíž sídlo je na území obce Krásná a přilehlé části Kamenná. A to tolik kalendářních let, kolik let bylo vypláceno stipendium.

Další podmínkou je, aby se na projektu podílel i budoucí zaměstnavatel. A to tak, že bude studentovi vyplácet podporu alespoň ve stejné výši jako obec. Navíc se zaváže, že jej po skončení studia zaměstná.

Přestože radnice nabízí na otevřené dlani tisíce, zájemci se nehrnou. „Zatím jsme měli jen jediného studenta, který stipendium pobíral,“ potvrdil starosta Pokorný.

V Aši se o stipendium nepřihlásil nikdo

To v Aši se nepřihlásil ani jediný. Několik rodičů se sice bylo zeptat, za jakých podmínek lze na stipendium dosáhnout, o zařazení do městského stipendijního programu však nepožádal nikdo.

„Podmínkou přidělení stipendia je, že se k programu připojí sami zaměstnavatelé a přihodí k městské částce, která je až tisíc korun měsíčně, druhou polovinu stipendia. Aby to pro toho studenta bylo zajímavé. Jenže kromě slévárny v Krásné k tomu žádná firma aktivně nepřistoupila. A když jsem se ptal rodičů dětí, které šly studovat nějaký technický obor, proč si o to nepožádají, řekli mi, že ty dva tisíce měsíčně jim nestojí za to, aby se tady vázali. Tvrdili, že děti pak stejně půjdou do Německa,“ posteskl si ašský starosta Dalibor Blažek.

Podle jeho slov město nevyčerpalo na stipendia ještě ani korunu. O změně pobídek či případném zvýhodnění stipendií ale neuvažuje.

„My jsme to dělali proto, abychom pomohli zaměstnavatelům. Nyní je míč na jejich straně. To oni by měli vytvořit podmínky, propagovat, zvát na exkurze, vysvětlovat rodičům, proč je pro jejich děti výhodné, aby zůstaly v Aši. Město nemůže vytvářet programy, když není zájem. Teď jsme měli sezení s podnikateli a informovali jsme je, že město má v plánu stavět nové byty. Zkusil jsem jim nabídnout, zda se do toho nechtějí zapojit, vybudovat si několik služebních bytů, vždyť potřebují i manažery. Ale zatím je to bez odezvy,“ postěžoval si starosta.

Ten se obává, že pokud v budoucnu přijde recese a propouštění, pendleři z Česka budou první, kteří v Německu přijdou o práci.

„My už jsme to tady zažili. Když přišla v roce 2008 krize, třetina Ašanů pracovala v Německu. Pak byli tihle lidé rádi, že tady vůbec nějakou práci našli. Ale to je o rozhodnutí každého člověka,“ konstatuje starosta a dodává, že město Aš už přibližně osm let organizuje setkání zástupců firem s rodiči vycházejících žáků. Jenže i tady naráží na nezájem, tentokrát ze strany rodičů.

„Dnes všichni vidí, že v Německu je možné vydělat větší peníze. V tomhle to naše firmy nemají vůbec jednoduché,“ řekl Blažek.

Jeho slova potvrzuje i vedoucí personálního oddělení firmy Slévárna Heunisch Krásná Petr Pokorný.

„Děláme samostatně různé náborové akce, snažíme se lidi získávat a motivovat, ale Německo nám zaměstnance doslova vysává. Největší problém je, když zaučený perspektivní pracovník sežene v zahraničí třeba i podřadnou práci za dva tisíce eur a odejde. Neohlíží se přitom na budoucnost, na firmu. Tomu nemůžeme konkurovat, i když naše průměrná mzda je kolem třiceti tisíc korun. České firmy se situaci snaží řešit agenturními zaměstnanci, ale to s sebou nese další problémy,“ dodal Pokorný.