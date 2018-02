Stipendia podpoří méně žádané obory, pracovní trh je potřebuje

Na středoškolských stipendiích rozdal kraj během minulých let již několik milionů korun. Pro uplynulé pololetí má připraveno dalších zhruba 1,8 milionu. Pravidla a výčet potřebných profesí se ale zdají krajským radním zastaralé. Proto se úřad pustil do jejich předělávání.

„Chceme doplnit další profese, které v seznamu doposud nebyly, například z agropodnikání. Naopak některé ze seznamu nejspíše vyndáme,“ naznačil krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové současná pravidla platí od 24. října 2016 a schvalovalo je ještě předchozí vedení.

„Pravidla se ale musejí měnit právě podle potřeb kraje. V seznamu jsem našla například technické lyceum, ale nejsou tam kuchaři, číšníci a spousta dalších profesí, které kraj potřebuje,“ uvedla.

Právě technická lycea přitom kraj od příštího školního roku nebude vůbec otevírat, což schválili zastupitelé před Vánocemi.

Radní mají připomínky i k tomu, že středoškolské stipendium žáky k ničemu nezavazuje na rozdíl od dalšího, vysokoškolského. Kdo jej získá, musí po studiích v regionu alespoň po nějakou dobu pracovat či podnikat.

Podle hejtmanky by si ke středoškolským stipendiím navíc měli říct svoje i zaměstnavatelé či tripartita.

Stipendium za prospěch i jako motivace

Seznam podporovaných profesí v současné době zahrnuje 22 oborů a jedná se například o řezníky, obráběče kovů, klempíře, nástrojaře a podobně. Stipendium má dvě složky. Prospěchovou část a také motivační, související s řádnou školní docházkou. A právě tu podle Jaroslava Bradáče někteří ředitelé škol kritizují.

„Radu jsem už informoval, že nevidím nic přínosného, když se platí dětem, že chodí do školy,“ naznačil.

Rád by se přitom domluvil se zaměstnavateli, aby se na stipendiích finančně podíleli. Bylo by tomu tak třeba v případě, že je některý z žáků zaujme a budou o něj stát. „Jestli se nám to povede, to nevím,“ konstatoval.

Ředitel integrované střední školy v Sokolově Pavel Janus v současné době vidí jako největší problém krajských stipendií, že podporují velké množství oborů. „Týkat by se to mělo několika, ale ne třeba dvaceti, to už podle mě postrádá smysl,“ uvedl.

Se zapojením firem ale souhlasí a dlouhodobě ho prosazuje. „Je to budování jakéhosi duálního systému. Když zaměstnavatel vidí žáka jako vhodný typ, tak si ho může nechat a dát mu stipendium nebo nějaký bonus,“ popsal.

Po provázanosti stipendií a podnikatelského sektoru dlouho volá i krajská hospodářská komora. Její ředitel Stanislav Kříž uvedl, že stipendijní systém je dobrý, ale pokud není adresný, nemá smysl. A třeba chybějící kuchaři jsou přesně ten případ.

„Myslím, že je čím dál více firem, které si tyto věci uvědomují. Spousta na tom pracuje a funguje jim to. Úplně nejlepší příklad je společnost Heunisch v Krásné, kde to skvěle funguje,“ zmínil.

Radní by se novými pravidly chtěli zabývat co nejdříve. Stanou se i součástí nové koncepce krajského středního školství, která bude hotova do konce dubna.