Strany a hnutí ukázaly kandidátní listiny. Cesta k volbám je otevřená

Například v Karlových Varech je jich zaregistrovaných patnáct, což je o tři více než v roce 2014, kdy se komunální volby konaly naposledy.

Primátor Petr Kulhánek a lidé z dvanáct let existující Karlovarské občanské alternativy (KOA) by přitom rádi svou osmiletou práci ve vedení radnice obhájili.

1 Primátor chce obhájit post

„Myslím, že máme čisté svědomí a i po dvanácti letech platí, že naše hnutí není na prodej. Snažíme se měřit každému stejným metrem, což je pro některé skupiny či osoby nepřijatelné,“ řekl primátor. V současné době má KOA v zastupitelstvu deset mandátů, které by si ráda udržela.

2 Z grandhotelu na magistrát?

Petra Kulhánka vyzvou na souboj o jeho křeslo zkušení politici i nováčci. Mezi ně patří například jednička karlovarského hnutí ANO. Stala se jí ředitelka Grandhotelu Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová.

„Politiku znám především z té druhé strany, kdy věčně nadávám, že něco nejde. Je to pro mě výzva a zkusím věci změnit,“ uvedla v červenci ke své kandidatuře.

3 Kolonáda, to je i nové hnutí

Do politiky se chce vrhnout coby lídr uskupení Kolonáda - Hnutí patriotů také karlovarský architekt Alexandr Mikoláš, podnikatel, učitel a hudebník Karel Zemek za Změnu pro Karlovy Vary za podpory Občanské konzervativní strany či manažer obchodní společnosti Petr Prokop za Krásné Karlovy Vary. Za Petrem Prokopem stojí coby dvojka bývalá karlovarská radní a současná zastupitelka za primátorovu KOA Iveta Hejnová.

Získat křeslo prvního muže Karlových Varů se snaží také někteří nynější radní. Například Jan Klíma z KDU-ČSL se postavil do čela společné kandidátky se Stranou svobodných občanů, Stranou zelených a Unie pro sport a zdraví. Primátorův první náměstek Čestmír Bruštík (dříve ANO, nyní Volní) zase vede kandidátku PRO Zdraví a Sport.

To, zda bude v komunálních volbách kandidovat, přitom nechtěl do poslední chvíle prozradit. „Dostal jsem nabídku od pana předsedy a rád bych dokončil práci, kterou jsem začal dělat, a to včetně sportovišť, ať už se jedná o AC Start a tak dále. Spojení zdraví a sportu se věnuji celou dobu,“ vysvětlil.

4 Také ČSSD sází na nováčka

Dalšími lídry v krajském městě jsou za Piráty politolog Jindřich Čermák, za ČSSD zcela neokoukaná Radomíra Poláčková, za KSČM rovněž méně známý Martin Mareš, za hnutí O co jim jde usiluje o hlasy voličů stavební inženýr Otmar Homolka, za hnutí Karlovaráci chirurg Josef März, za ODS a její partnery projektant Petr Bursík, za STAN a TOP 09 geograf Jiří Brož a za SPD živnostník a středoškolský učitel Jaroslav Biskup.

5 Síly poměří i současný starosta se svým předchůdcem

O dvě kandidátky více než před čtyřmi lety má i Cheb. Zatímco v roce 2014 jich bylo 11, nyní o křesla v zastupitelstvu usiluje 13 uskupení. V čele hnutí ANO stojí současný starosta Zdeněk Hrkal, kterému se postaví například před Vánoci odvolaní členové vedení radnice. Exstarosta Antonín Jalovec je lídrem Volby pro město, bývalá místostarosta Gabriela Licková zase stojí v čele Hnutí 2018.

Na žádné kandidátce se ale neobjevil exstarosta a krajský zastupitel Petr Navrátil, který byl zvolený za ČSSD. V těchto komunálních volbách se rozhodl nekandidovat.

„Zatím ještě zůstávám krajským zastupitelem, takže politice se budu věnovat tam a doufám, že budu moct spolupracovat s novým vedením města. Rád mu budu k dispozici a pomůžu, když to bude jen trochu možné. Jinak se hodlám hodně věnovat rodině,“ řekl.

Pouhých devět kandidátek oproti předchozím jedenácti bude mít v podzimních volbách Sokolov. Protože se na Sokolovsku současně konají i volby do Senátu, populární politici zkoušejí štěstí také v nich. O post starosty i senátora se uchází současný první muž města Jan Picka z ČSSD.

6 Starosta Picka zkouší i Senát

Ten ovšem neuznává kumulaci funkcí. Pro jaký post by se v případě dvojitého úspěchu rozhodl, nechtěl předjímat. „Nechávám to na lidech. Ti rozhodnou, kam bude směřovat moje cesta po podzimních volbách,“ uvedl před časem. V podobné situaci je i Eva Valjentová z KSČM. Například lídrem ANO se ale stal Erik Klimeš, kandidátka na senátorku, kterou je místostarostka Renata Oulehlová, je dvojkou.

Ve Františkových Lázních kandiduje sedm uskupení, v Mariánských Lázních jich je deset a v Ostrově devět.