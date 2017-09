Nadšenec opravuje u hranic středověkou věž, která úředně ani nestála

Málokdo by si to uměl ještě před nedávnem představit, ale středověká věž v Pomezné, která jakoby zázrakem unikla radlici buldozeru, pomalu získává dřívější podobu.

„Věž dozdíváme do výšky, jakou měla před válkou, tedy asi do devíti metrů. Věřím, že do konce roku bude hotovo. Podařilo se nám osadit masivní kované dveře, kov dobře koresponduje s kamennými zdmi. Uvnitř věže už vyrostla dvě dřevěná patra se schodišti, a až práci na zdech dokončíme, přibude i třetí patro,“ přibližuje rekonstrukci památky její vlastník Petr Jaška.

Dodává, že pak bude nutné stavbu provizorně zastřešit, aby povětrnostní vlivy dál zdivo nenarušovaly. „Tím se ochrání i zbytky původních omítek a zabrání se i další devastaci sklepů,“ vysvětluje.

V plánu má provizorium později nahradit zastřešením, které je patrné na dobových fotografiích. Vysoká příkrá střecha mívala i tři patra. Kdy to bude, je ve hvězdách. Už nyní je jasné, že zhotovit takový unikát bude chtít nejen řemeslný fortel, ale bude to náročné i finančně.

Nadějí jsou dotace, které by mohly pomoci. Vždyť na místě v sousedství, kde kdysi stávala hrázděnka, objevili archeologové vrstvu materiálu, kterou datovali do 14. století. „To je úžasné. Je to důkaz, že zde žili lidé už někdy po roce 1300,“ raduje se Petr Jaška.

Hodlá obnovit také spárování kamenné zdi a čeká jej i sanace vnitřních omítek. Současně by se rád pustil do úprav okolí věže.

„Chtěl bych vše co nejvíce přiblížit podobě před válkou. Ale to sem budeme muset zavést elektriku a především opravit příjezdové cesty. Obě komunikace, ať z Libé nebo z Chebu, už volají po úpravách. A velmi hlasitě. Pomohlo by zasypat alespoň největší díry, jinak se sem nikdo jinak než terénním vozem nedostane,“ stýská si Jaška.



Kulturní památka v katastru chyběla

Zajímavé je, že historická stavba ještě před několika lety úředně neexistovala. „V katastru nemovitostí o ní nebyla ani zmínka,“ vysvětluje Jaška, jehož prarodiče v bývalé vísce Pomezná koupili chalupu i se zbytky středověké tvrze. Paradoxem je, že přestože stavba oficiálně nestála, byla už před rokem 1988 zapsána do seznamu kulturních památek.

„Jezdil jsem tam s rodiči odmala. Zbytky tvrze jsem tak měl stále před očima. Viděl jsem, jak nezastřešená stavba nezadržitelně chátrá. Když se jednou ze zdi vyvalilo větší množství materiálu, řekl jsem dost. Věž jsem zlegalizoval, zajistil projekty a rozjel žádost o dotace. Nebylo to jednoduché. Skoro rok trvalo, než jsem dal dohromady všechny podklady,“ uvádí Jaška, kterému se vzkříšením památky pomáhají Karlovarský kraj, nadace Historický Cheb a Chebský les i ministerstvo kultury.

„Pokud by se podařilo statek obnovit, mohlo by tu vzniknout malé muzeum zaniklé obce. Obce, která doplatila na to, že přes ni vedla ostře střežená hranice,“ dodává Jaška.

Svědek doby

Podle odborníků je stavba unikátní už jen tím, že po válce přežila bourání, a je tak jediným stojícím svědkem vesnice, která tu byla možná už od 12. století.

„Samotná tvrz ztratila někdy v 16. století obytnou funkci a byla začleněna do okolního statku číslo popisné 1. Tohle označení podtrhuje významnost této stavby, protože „jednička“ se tradičně přidělovala nejdůležitější stavbě ve vsi. Takže je jasné, že objekt byl považován za centrum nebo hlavní statek. Při výzkumu jsme odkryli v sousedství například chlévní trakt s povalovými podlahami a koryty,“ konstatuje archeolog chebského muzea Michal Beránek.

Tvrz je také významná tím, že vypovídá o proměnách panských sídel na západě Čech. Je cenná, protože se na rozdíl od podobných památek zachovala v původní podobě, bez rozsáhlejších stavebních zásahů. Někdejší obec Pomezná, německy Markhausen, leží severozápadně od města Cheb na levém břehu řeky Ohře prakticky na hranicích Čech a Bavorska.

První písemnou zmínku o obci se podařilo doložit už v roce 1225, kdy se v listinách objevují jména bratrů Konráda a Berchtolda z Markhausen. V roce 1424 zde stojí pět velkých a šest menších statků, čtyři malá hospodářství a mlýn. Kolem roku 1800 má Pomezná už více než sto dvacet obyvatel a dvaadvacet usedlostí.

Po válce byli obyvatelé nuceně vysídleni a o pár let později opuštěné domy srovnaly se zemí radlice buldozerů. V roce 1976 byla obec Pomezná úředně zrušena.