Nebezpečná skála nad karlovarským průtahem přestane ohrožovat auta

Pro frekventovaný průtah krajským městem je skalní masiv v Táborské ulici nepříjemným rizikem. Zatímco pozemek, na kterém se svah nachází, patří Karlovým Varům, průtah pod ním spravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Společně teď připravují zadávací řízení na sanaci skalního masivu za bezmála sedm milionů korun bez DPH.

„Měli bychom dostat i nějakou část od ŘSD a 80 až 85 procent by měla být dotace z ministerstva dopravy. Vypisujeme výběrové řízení, sanace by mohla začít někdy v srpnu,“ uvedl náměstek karlovarského primátora pro investice Čestmír Bruštík. Akce by podle něj měla být do zimy hotová.

Ředitel krajského pracoviště ŘSD Lukáš Hnízdil zase odhadl, že na samotnou sanaci dojde spíše až na podzim. To, že bude hotová do konce roku, ale nevyloučil.

„Projekt máme hotový, teď začneme akci soutěžit, a když to dobře půjde, tak bychom ji na podzim zahájili. Takže je možné, že to do konce roku stihneme,“ řekl.

Samotná sanace by podle něj neměla být extrémně složitá. „Jde o standardní práce, kdy musí dojít k očištění skalního masivu, navrtání kotev a vysokopevnostních sítí, dole se prodlouží palisáda z kulatin, kdyby případně nějaké kameny odpadly, aby se nedostaly na silnici a palisáda je zadržela,“ popsal Lukáš Hnízdil. Zmínil rovněž, že návrh řešení sanace není nic neobvyklého, spíše šlo o to, kdo a co zaplatí.

Připravované sanaci totiž předcházel spor, kdo ji má vlastně provést. Vedení radnice nakonec dojednalo, že se o ni z velké části finančně postará stát (podrobněji v článku Průtah Vary bude bezpečnější, úpravu nebezpečného svahu zaplatí stát). Ten se k tomu do prosince 2016 úplně neměl.

„Tehdy jsme tvrdili, že za nestabilitu svahu mohou otřesy související s průtahem i otřesy z dopravy na horním nádražím,“ uvedl primátorův náměstek pro majetek Michal Riško.

Levá část skalního masivu už má přitom sanaci několik let za sebou. Uskutečnila se poté, co se na průtah sesula část skály. „Sanaci tehdy udělalo město za přispění dotace z fondu životního prostředí. Už tenkrát jsme řešili, komu svah patří. Město ale tehdy mělo možnost získat na jeho sanaci dotaci, tak se do toho pustilo,“ popsal mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Čestmír Bruštík připomněl, že i problematická levá část už má první práce za sebou. „Jsou tam určitá opatření, nějaké betony a po geologickém průzkumu to tam stavebníci vyčistili od dřevin a kamenů,“ uvedl.

Chystaná sanace svahu si nejspíš vyžádá omezení provozu na silnici. „Pravděpodobně bude svedený do jednoho pruhu, protože podmínkou je nezavřít ‚šestku‘. To už by byly Karlovy Vary zavřené kompletně,“ poznamenal směrem k opravovanému Doubskému mostu (o uzavírce jsme psali v článku Doubský most je zavřený, začala největší dopravní uzavírka ve Varech).

Svah nad průtahem kvůli riziku sesuvu monitorovali také odborníci Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, kteří sledovali pnutí hornin v těsném sousedství železničního tunelu.