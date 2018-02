Nadbytečný tajemník se vrací do práce, výpověď neplatí, rozhodl soud

Miroslav Jašíček už při přebírání výpovědi uvedl, že postup úřadu nepovažuje za korektní a předeslal, že se bude bránit soudní cestou. Okresní i krajský soud mu daly za pravdu. Radnice v Mariánských Lázních tak musí tajemníkovi doplatit i ušlou mzdu. A to podle úředníků nebude jednoduché.

„Tajemník obdržel odstupné podle zákona, na které však už nemá nárok, když se vrací zpět do práce. Úřad ale z této částky zaplatil daň, a tím pádem bychom ji platili dvakrát. Jsou tam i další nesrovnalosti, je to složité, a proto musí s výpočtem konečné částky pomoci daňový poradce,“ vysvětlil starosta Petr Třešňák a upřesnil, že Miroslav Jašíček by měl nastoupit do funkce 12. února.

To by už měly být všechny problémy vyřešené. Jenže úřad už jednoho tajemníka má. Je jím řádně vybraný a jmenovaný Jiří Šrámek. „Stávající tajemník Jiří Šrámek se bude účastnit výběrového řízení na jiný post na městském úřadu. Z funkce plánuje poté odejít,“ odpověděl starosta na dotaz, zda nyní nehrozí podobná situace jako před lety, kdy úřad nějaký čas vedli dva tajemníci.

Miroslav Jašíček je rozhodnutý na nabídku města kývnout. „Už se docela těším. Byl jsem až dosud na úřadu práce. Jakmile mne starosta vyzve, nastoupím do funkce,“ uvedl.

Radnice měla v jednu chvíli dva tajemníky současně

Problém se táhne od konce roku 2014. Tehdy krátce po komunálních volbách řešilo nové vedení města to, že vedoucí stavebního odboru Petr Huml nechodil do práce. A rada města přičítala vinu Jašíčkovi. Když neměl přehled o tom, že vedoucí stavebního odboru nechodí do práce, neplnil prý povinnosti tajemníka.

Jenže sám Miroslav Jašíček tehdy uvedl, že tím, kdo na pochybení v docházce úředníka přišel a upozornil na něj, byl on sám. A doložil, že tehdy u Humla zavedl přísnou denní kontrolu docházky. Přesto byl den před Vánoci 2014 z funkce odvolán.

Poté, co soud označil tento krok radnice za neplatný, vrátil se Jašíček v říjnu 2016 do práce. Jenže nastal problém. Radnici už nějaký čas vedl nový tajemník Jiří Šrámek. Město totiž nečekalo na verdikt soudu a ještě během projednávání případu vypsalo výběrové řízení a místo tajemníka obsadilo.

Jašíček se tehdy podivoval, proč město takový krok podniká. Uvedl, že nechápe, co je důvodem jmenování nového tajemníka. „Někdo měl být pověřen výkonem této funkce po dobu, než soudy pravomocně rozhodnou,“ nastínil svůj názor.

Nějaký čas tajemníci fungovali současně. Kuriózní situaci ukončila až výpověď, kterou dostal Jašíček pro nadbytečnost. Jenže nyní zasáhl soud, který se tajemníka opět zastal a vedle původního postu rozhodl loni v listopadu i o náhradě ušlé mzdy.

Případ však stále není u konce. Město Mariánské Lázně se obrátilo na Nejvyšší soud v Brně. Opírá se přitom o podobný případ, který řešili v Rakovníku. Pokud s dovoláním uspěje, případ se vrátí znovu na úplný začátek.