Po rvačce v karlovarském baru letěl pro těžce zraněného muže vrtulník

Muži se poprali v baru v pátek v noci. Podle informací iDNES.cz se oba znali a zřejmě si vyřizovali účty z minulosti. Přesný důvod ale policie teprve zjišťuje, bude ještě vyslýchat násilníka, který byl v době incidentu silně opilý.

„Dvaačtyřicetiletého muže napadl o rok mladší muž z Rakovníka. Bil ho pěstí a kopal mu do horní části těla. Svým agresivním jednáním způsobil poškozenému poranění hlavy, a ten proto byl z místa převezen k lékařskému ošetření do nemocnice v Karlových Varech. Po vyšetření byl s těžkým poraněním hlavy letecky transportován do Fakultní nemocnice v Plzni, kde byl ihned operován,“ informovala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Opilý násilník skončil vzhledem ke svému stavu na protialkoholní záchytné stanici. Později ho policisté eskortovali do policejní cely, kde nyní čeká na rozhodnutí soudce o uvalení vazby.

„Vzhledem k závažnosti a opětovnému jednání muže si celý případ převzali krajští kriminalisté. Zahájili s ním trestní stíhání jako s obviněným ze zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví,“ uvedla Týřová.

Muž už podobný čin spáchal v roce 2014 v jedné z karlovarských restaurací a odpykal si trest. Nyní mu hrozí až dvanáctileté vězení.