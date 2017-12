Smetanovým sadům dávají stánkaři z vánočních trhů pořádně zabrat

„Úplně jsme s novým umístěním trhů nesouhlasili, podle nás to není ten ideální prostor. Bohužel, v Karlových Varech není jiné místo na pořádání této akce. Už nyní vidíme, jak park dostal zabrat,“ povzdechl si ředitel Správy lázeňských parků Miroslav Kučera.

Sady, které se veřejnosti poprvé otevřely v roce 1906, nyní využívají prodejci k zásobování svých stánků, a to i přes zákaz. „Víme o tomto problému. Nejprve jsme se s nimi zkoušeli domluvit. Poté jsme se ale po domluvě s městskou policií museli uchýlit k udělením několika pokut. Určitě na to budeme dávat pozor,“ prohlásil za KV City centrum, které trhy organizuje, jednatel Lukáš Červený.

Škody na parku zjistí odborníci až po konci trhů a definitivní částku na případnou revitalizaci přinese až jaro. „Musíme shrabat i kamínky, které jsme museli navézt na cesty ve Smetanových sadech. Kdyby se nám dostaly do sekaček, byl by to malér. Mohly by i někoho zranit,“ řekl Kučera.

Další otázkou bude, zda se nepoškodil závlahový systém Smetanových sadů, to by cenu oprav zvýšilo. „Esteticky je trh hezký, ale park nesnese podobné zacházení. Jak jsem však říkal, jiné místo ve městě není, uvidíme, jaké škody to přinese,“ dodal Kučera.

Městská společnost KV City centrum spravuje vánoční trhy několik posledních let, před nimi měl vše na starosti Vladimír Suchan. „Karlovy Vary nemají náměstí. Nápad na přesun trhů do Smetanových sadů není nový, byl tu už před šesti lety. Už tenkrát se mi to nelíbilo, lidé budou chodit po blátě, kšefty pro prodejce nebudou nic moc. Podle mého byla - a je - nejlepší varianta na třídě T. G. Masaryka. Bohužel, po neshodách s vedením města naše spolupráce skončila. Trhům nesvědčí ani to, že se s jejich lokalitou rok co rok hýbe,“ uvedl Suchan.

Podle jednatele KV City centrum je ale letošní rok zatím na dobré cestě. „Minimálně esteticky je mimořádně povedený. Dostávám pozitivní zpětné ohlasy jak na kulturní program, tak i na výzdobu. Vánoční trhy navíc potrvají až do 7. ledna, takže věřím, že budou spokojeni i samotní prodejci,“ dodal Červený.