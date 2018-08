Hlavní karlovarskou třídu čeká očistná kúra, zbaví ji hlavně žvýkaček

„Chemikálie na čištění dlažby už vyzkoušeli pracovníci Správy lázeňských parků. Ti ale nedisponují takovou technikou, která by umožnila rychlé vyčištění celé pěší zóny,“ konstatoval první náměstek primátora Čestmír Bruštík.

Největší problém je podle něj se skvrnami od oleje a všudypřítomnými žvýkačkami. „Chodce, kteří je vyplivnou na zem, by mohli v budoucnu hlídat například asistenti prevence kriminality,“ naznačil náměstek možnost, jak tento nešvar alespoň trochu zmírnit.

S olejem je to složitější. Vypátrat, kdo do popelnice vyhodil třeba plechovku s použitým fritovacím olejem, je podle Bruštíka složité. Přitom to bohužel není až tak výjimečný jev. „V létě jsme zaregistrovali případ, že ze svozového vozu kapal na dlažbu olej,“ potvrdil primátor Petr Kulhánek.

Do péče o čistotu zapojí město i podnikatele

Radnice chce proto nově instruovat posádky popelářských vozů, respektive svozové firmy, jak se zachovat v případě, že něco podobného zjistí. „Měly by nám nahlásit, kdy a kde k takové nehodě došlo. Následně by podobné incidenty řešili pracovníci odboru životního prostředí,“ vysvětlil Čestmír Bruštík.

Magistrát ovšem chce do péče o čistotu pěší zóny více zainteresovat i podnikatele. „Zvažujeme dodatek vyhlášky, podle kterého by například restauratéři měli odpovídat za stav a čistotu povrchu pěší zóny v bezprostředním okolí provozovny,“ přiblížil záměr magistrátu náměstek Bruštík.

Ten se v prvním zářijovém týdnu rovněž chystá na inspekci stavu dlažby na pěší zóně. Právě nyní totiž končí dvouletá záruční doba záručních oprav.

„Společně se zástupci společnosti Sates, která nový povrch třídy T. G. Masaryka dělala, si 6. září celou pěší zónu projdeme a ukážeme si, kde je třeba co opravit,“ konstatoval Bruštík.

Stav dlažby přitom už na začátku letošního roku naznačoval, že bude co opravovat. Existuje ovšem hypotetická možnost, že se dodavatelská firma nebude k dalším pracím v centru Karlových Varů mít.

„V případě takového postoje máme na účtech od firmy třísettisícovou jistinu. Pokud by k něčemu podobnému došlo, využijeme na opravy tyto prostředky,“ řekl náměstek karlovarského primátora. Kompletní rekonstrukce povrchu pěší zóny na třídě T. G. Masaryka a ulice Zeyerova skončila vloni v září.

Ne všechny opravy ovšem byly součástí reklamačního řízení. Úsek Zeyerovy ulice mezi tržnicí a Národním domem zafinancovalo samo město.

„Problém se zárukou v této části pěší zóny vznikl v době, kdy se opravoval Národní dům,“ uvedl Čestmír Bruštík. Právě kvůli výkopovým pracím při obnově inženýrských sítí hotelu město pozbylo práva na reklamaci tohoto úseku. Za opravu dlažby od prodejny knih k bance tak radnice musela z vlastního zaplatit 1,15 milionu korun bez daně (podrobněji v článku Oprava pěší zóny se Varům prodraží, vyjde na více než milion).