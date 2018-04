Lázně nedostanou peníze na trolejbusy, protože mají moc čistý vzduch

Trolejbusy, které brázdí mariánskolázeňské ulice pod pavučinou z drátů, nepatří k nejnovějším. Do čtyř let skončí většině z nich životnost.

„Zatím to není takové, že bychom se kvůli tomu museli věšet. Životnost a provozuschopnost těch trolejbusů trvá do roku 2022, takže není to o tom, že bychom teď hned nebo do měsíce něco museli odstavit. Ale samozřejmě to chce na tom začít co nejdřív pracovat,“ uvedl starosta města Martin Kalina s tím, že postupná obnova už fakticky začala.

„Nyní dosluhují dva autobusy, které jezdí ty vzdálenější linky, kam by ani trolejbus z kapacitních důvodů zajíždět nemohl. My nyní za ty dva vyřazené kupujeme dva nové. Cena ve výběrovém řízení byla tuším 4,5 milionu korun za jeden a do města přijedou v polovině roku,“ řekl Kalina.

Podle jeho slov nyní jednatelé společnosti Městská doprava Mariánské Lázně, jejímž je město většinovým vlastníkem, hledají variantu, jak v této oblasti postupovat dál. Radnice však stále ještě počítá s možností, že se nakonec dotaci na obnovu vozového parku přece jen podaří získat.

Je to čekání na zlaté prase, říká starosta

„Ono je to takové čekání na zlaté prase. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby ministerstvo dotační titul vypsalo znovu a zmizel by z něj ten nesmyslný požadavek, že na něj mohou dosáhnout firmy z oblastí, kde je zhoršené životní prostředí. My tedy nemůžeme jezdit dál trolejbusy, protože tady máme moc zdravý vzduch,“ pokrčil rameny starosta a dodal, že tato podmínka připravila Mariánskolázeňské v hodnocení o 25 bodů, které kdyby dostali, měli by dotaci v kapse.

„Průměrné stáří autobusů, které provozujeme, je 17,5 roku, trolejbusů pak 12 let,“ potvrdil jednatel společnosti městská doprava Mariánské Lázně Vladimír Nedvěd s tím, že u vozů starších deseti let roste spotřeba a náklady na opravy. Vozy jsou také výrazně méně spolehlivé a nabízejí nižší komfort.

Podle jeho slov se cena parciálního trolejbusu, tedy trolejbusu s baterií, ale i elektrobusu pohybuje mezi 12 a 13 miliony korun. „Pro zajištění dopravy ve stávajícím rozsahu potřebujeme 12 vozidel. Podobně je dožilá i infrastruktura, tedy trakční vedení a měnírna. Odhad na rekonstrukci je 80 milionů,“ přiblížil Nedvěd.

Další možností je nakoupit místo trolejbusů levnější autobusy. Jenže stávající zastupitelé odhlasovali, že budou podporovat ekologickou dopravu. Změna však může nastat po komunálních volbách.

V Mariánských Lázních má přitom elektrická doprava mnohaletou tradici. Už v roce 1902 jezdily ve městě tramvaje, v 50. letech minulého století je nahradily trolejbusy.

„Neumím si představit, že bychom v Mariánských Lázních chtěli udělat nějakou neelektrickou pomlku. Pokud už nebudou na vozy evropské dotace, předpokládáme, že by mohly být vyhlášeny programy národní. Městská hromadná doprava se v České republice bez podpory neobejde,“ dodal Nedvěd.