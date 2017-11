Všechno je pryč, i nové zboží, smutní po požáru trhovci na Svatém Kříži

A to dokonale. Z přibližně dvacítky prodejních kójí zůstala stát jen zeď. Všude kolem se vrší zkroucené kovové konstrukce. Spoušť lemují červenobílé pásky, za ně smí jen policisté a vyšetřovatelé (více o požáru čtěte zde).

Přitom ještě před několika hodinami viselo všude kolem luxusně se tvářící zboží. Teď hromady zčernalých zbytků procházejí psovod a jeho černobílý pes. „Tady a ještě tady se podívej,“ ukazuje svému čtyřnohému pomocníkovi policista v modrých rukavicích.

Za páskou stojí hloučky Vietnamců. Nikdo nemluví nahlas. Někteří mají v očích slzy. „To je škoda, ohromná škoda,“ přikyvuje jeden z nich.

Žena, která stojí vedle něj, pocítila zkázu téměř na vlastní kůži. „Moje sestra tady měla stánek. Tam uprostřed. Právě nakoupila a přivezla nové zboží. Teď je všechno pryč,“ povzdechla si.

Další část Vietnamců pozoruje spáleniště z terasy protější restaurace Irena. Zvědaví jsou i němečtí turisté, kteří přijeli nakoupit. Než se vydají na obhlídku tržnice, nejprve si prohlížejí spáleniště. Ukazují na stánek s občerstvením, který má ohořelou a rozteklou přední část, zajímá je plynová lahev, kterou zřejmě hasiči vytáhli z ohně, nebo pokroucený plastový kryt lampy veřejného osvětlení.

Oheň lehce přeskočí ze stánku na stánek

Při pohledu na stánky v sousedství, které jsou obestavěné plachtami, je s podivem, že neshořely i ty. Jisté je, že měly namále. V plachtách, které chrání zboží před deštěm, jsou totiž vypálené otvory od žhavých uhlíků.

„Určitě to chytlo od kamínek. Těmi si prodejci přitápějí, i když se to nesmí. Třeba tady mají uvnitř teplo a tam taky. A ty plachty tu taky nemají co dělat. Správně by všechno zboží mělo být v kóji. Když to takhle všechno visí kolem, oheň lehce přeskočí ze stánku na stánek,“ říká muž, který podle svých slov na tržnici pracuje. Prozradit jméno však nechce.

Podle něj bude úklid a stavba nových stánků trvat přibližně měsíc. „Přijďte se sem podívat před Vánoci. To už bude všechno v pořádku,“ dodává.

Přestože část tržnice zůstala po požáru ochromená, prodej se nezastavil. Také stánky v těsném sousedství spáleniště se pomalu otevírají. Vietnamci z obchůdků vynášejí své zboží, vystavují a rozvěšují ho všude kolem.