Do kraje loni přijelo přes milion turistů, kromě Němců třeba i Izraelci

„V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším,“ uvedla Jana Špačková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech. Více hostů zavítalo jen do Prahy, Jihomoravského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje.

Hosté ubytovaní v kraji Rok 2016

celkem 963 294

domácí 368 377

cizinci 594 917

celkem 1 058 001

domácí 390 912

cizinci 667 089

Mezi návštěvníky nejvíce přibývalo cizinců, přijelo jich o 13,7 procenta více než v roce 2016.

„Nejčastěji k nám jezdí Němci, pak jsou to Rusové a lidé z dalších zemí bývalého Sovětského svazu, jako je Kazachstán nebo Uzbekistán. Velkou skupinu tvoří i Izraelci díky tomu, že v létě začala létat linka mezi Karlovými Vary a Tel Avivem,“ uvedl Petr Židlický, předseda destinační agentury Živý kraj, která má na starosti propagaci regionu.

Mezi častými návštěvníky jsou podle Židlického také Slováci či Rakušané. To potvrzují i data Českého statistického úřadu, podle kterého do kraje loni přijelo o 8,8 procenta více Němců než v roce 2016, Rusů pak dokonce o 22,9 procenta více. Výrazně se zvýšil také počet turistů z Číny, a to o 35,5 procenta na celkových 36 091.

„Zajímavým zjištěním je, že v porovnání se stejným obdobím minulého roku zavítalo do našeho kraje mnohem více hostů z Oceánie. V roce 2016 odtud přijelo pouze pět hostů, zatímco v roce 2017 jich bylo 220,“ doplnila Špačková.

Čechy láká Karlovarský kraj méně

Zatímco zahraničních hostů v regionu přibývá poměrně výrazně, nárůst počtu těch tuzemských se zpomalil. Zatímco mezi lety 2015 a 2016 byl jejich meziroční přírůstek 16,3 procenta, mezi lety 2016 a 2017 to už bylo pouze 7,9 procenta. Celkově kraj v loňském roce navštívilo 390 912 domácích turistů.

„Převážná většina zahraničních návštěvníků sem jezdí za léčením. Potom to jsou samozřejmě kulturní památky. Pro české klienty jsou nejatraktivnější volnočasové aktivity v oblasti Krušných hor, “ doplnil Židlický.

Mezi českými turisty zůstávají v oblibě i Karlovy Vary, kde jsou mezi návštěvníky stále na prvním místě. Následují Němci, Rusové a Číňané. Do lázeňského města loni přijelo o 13 procent turistů víc než v předchozím roce a průměrně v něm strávili 5,9 dne.

„Nejvíce přenocování bylo zaznamenáno u ruské klientely, která se začala v roce 2017 vracet. Tito klienti zároveň zůstávají ve městě nejdéle,“ uvedlo v souhrnné zprávě karlovarské infocentrum.

„Pravidelně se prezentujeme na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí, ve spolupráci se zahraničními zastoupeními CzechTourismu pořádáme množství press tripů pro novináře. Nemalou měrou se na tom podílí i naše propagace v on-line prostředí, kde prostřednictvím sociálních sítí a na vyhledávačích vedeme poměrně intenzivně cílené kampaně,“ podotkl předseda destinační agentury Živý kraj Petr Židlický.