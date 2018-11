Do Karlovarského kraje míří víc turistů, hotelům ale klesají tržby

8:55 , aktualizováno 8:55

Už několik let po sobě míří do Karlovarského kraje více a více lidí. Jenom ve třetím čtvrtletí si podle dat Českého statistického úřadu do regionu našlo cestu 362 579 turistů, což je meziroční nárůst o 13,5 procenta. Většinou ale v kraji nenocují, a to se odráží na tržbách místních hotelů.