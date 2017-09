S turisty přijíždějí i starosti, města nemají dost parkovacích míst

V minulém roce navštívilo hrad Loket přes 130 tisíc návštěvníků a v letošním roce se jich očekává ještě daleko více. Najít místo pro auto v Lokti v době, kdy je v amfiteátru koncert nebo na hradě velká akce, je takřka nadlidský úkol.

Náměstí i všechny volné plochy praskají pod náporem aut návštěvníků. A podobná situace už je téměř každodenním koloritem i v běžné turistické sezoně.

Parkování jako velký problém vnímá i vedení města, ve kterém se nachází nejvíce navštěvovaná památka minulého roku v Karlovarském kraji.

„Cestovní ruch v Lokti předběhl naše parkovací zázemí. Navíc je Loket tak nešikovně položen, že je problém s řešením situace, nicméně máme svolanou pracovní schůzku zastupitelstva, kde jediným tématem bude parkování. Musíme to řešit,“ uvedl místostarosta Lokte Petr Zahradníček.

Dodal, že v plánu je vybudování hned tří odstavných parkovišť v blízkosti centra.

„Jedno by se mělo nacházet u benzinové pumpy a po jednom u každé železniční stanice, které v Lokti máme. U konkrétních akcí to ale budeme muset řešit zřízením dalších odstavných ploch, protože například na vinobraní a při podobných událostech je Loket extrémně navštěvován,“ dodal Zahradníček.

Jednou z variant tak je i vytvoření záchytného parkoviště u sjezdu na D6, odkud se lidé v klidu dostanou do centra města.

Bečov musel koupit pozemky

Podobné problémy mají i v nedalekém Bečově nad Teplou. Zdejší zámek ročně navštíví okolo 80 tisíc turistů.

„Je to velké téma. Jsme městečko obklopené komunikacemi, nemáme se kam rozvíjet, v tomto ohledu je to těžké,“ povzdechla si starostka Bečova Oľga Haláková.

Město si proto nechalo zpracovat dopravní generel, který by měl napovědět kam dál.

„Rozpočtové určení daní pro obce nezohledňuje jednotlivé případy. My, jako Bečov nad Teplou, dostáváme peníze na 1000 obyvatel, kteří u nás trvale bydlí, ale v přidělených financích už se nepočítá s tím, že každý rok si do Bečova najde cestu více než 80 tisíc turistů. Potřeby cestovního ruchu to nepokryje,“ vedla Haláková.

„Neměli jsme žádné pozemky, kde by se případné parkoviště mohlo nacházet. Proto jsme museli koupit pozemky u nádraží, kde vybudujeme sběrné parkoviště,“ uvedla starostka.

Z toho místa chce navíc město vybudovat centrální zastávku pro všechny návštěvníky města. „Budou sem směřovány všechny cyklostezky, budou zde zastavovat autobusy a již zmiňovaná vozidla turistů,“ popsala záměr Haláková.

A situace by se do budoucna lepšit neměla, spíše naopak. Už v letošní sezoně hlásí kasteláni a správci hradů masivní zájem o památky. Na konci srpna prošel branou Lokte stotisící návštěvník.

„Už jich evidujeme o více než deset tisíc víc než za stejné období v minulém roce. Loňský rekord je tak na spadnutí,“ řekl už dříve ředitel hradu Václav Lojín. Podle něj bude do budoucna turistů přibývat, důvod vidí v současná bezpečnostní situaci v Evropě.

Na Božím Daru přibývá zákazů, chystají objížďku

Řada dopravních omezení začala letos platit v Božím Daru, do kterého si nachází cestu stále více turistů. Řidiči musejí ubrat plyn kvůli obytné zóně, kde nesmějí jezdit více než dvacet, musejí dát přednost chodcům a parkovat smějí pouze na vyhrazených místech. Další opatření nejvýše položené krušnohorské město nyní chystá.

„Chceme vyloučit dopravu z centra a okolí. Rádi bychom, aby za částí obce vyrostla další místní komunikace, po které by se lidé dostali k areálu Hranice a Novako,“ uvedl starosta Jan Horník.

Vedení Božího Daru začalo dopravu regulovat v zimě, kdy město zůstalo kvůli kalamitě odříznuto od světa. Tehdy muselo uzavřít centrum, které bylo plné lyžařů, sáňkařů a mezi nimi kličkovala auta hledající místo k parkování. Až bude nová silnice hotová, chce město podle starosty takovým řidičům zcela znemožnit vjezd.

Centrum Božího Daru tak zůstane průjezdné pouze rezidentům, kteří v něm také mají svá parkovací místa. Kdy bude novinka hotová, to záleží na penězích.

„Momentálně dokončujeme projektovou dokumentaci k územnímu řízení. Počítám, že do měsíce můžeme požádat o územní rozhodnutí,“ popsal Jan Horník. Zákaz vjezdu by pak platil s největší pravděpodobností od hotelu Zelený dům.