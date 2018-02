Mýval nepřežil dlouhodobé trýznění, udusil ho obojek vrostlý do krku

„Bohužel byl ve velmi špatném stavu a nebylo mu pomoci, zemřel během několika minut,“ informovala vedoucí záchranné stanice Ostrovský Macík Hana Šimková.

Kvůli obojku, který se mu zarýval do krku, měl mýval masivně oteklou hlavu. Podle Hany Šimkové se zvíře dusilo dlouhou dobu. „Bohužel nějaký rádoby chovatel si myslel, že takový obojek ho udrží na pozemku. Zvíře muselo neskutečně dlouho trpět. Když jsme mu sundali obojek, byly pod ním rány hluboké několik centimetrů,“ řekla vedoucí záchranné stanice.



Majitel zvířete podle ní nejspíš porušil hned několik zákonů včetně toho na ochranu zvířat proti týrání.

Hana Šimková se domnívá se, že mýval buď někomu utekl, nebo ho jeho chovatel záměrně vypustil do volné přírody, přestože je to zakázáno.

„Abyste mohli chovat mývala, musíte mít schválený chov a splnit náročné podmínky včetně kontrol. Spoustě lidí se ale to zvíře líbí, a tak si ho pořídí. A když potom zjistí, jak je to náročné, a to i finančně, prostě se ho zbaví,“ předpokládá Šimková.

Strážníci odchytili mývala v neděli odpoledne na podnět zahrádkáře v zahrádkářské kolonii. Po chovateli nyní pátrají strážníci, případ budou předávat státním policistům.

„Pokud víte, komu mýval patřil, volejte prosím Městskou policii Ostrov na čísle 777 766 074,“ vyzvala vedoucí stanice, která s ostrovskými strážníky spolupracuje.