Štěně mě napadlo, hájí se muž obviněný z ubití psa

Dvaačtyřicetiletý muž se hájí tím, že ho čtyřměsíční kříženec sibiřského huskyho a malamuta napadl.

„Muž měl štěně ve svém vlastnictví. Podle jeho výpovědi po něm pes před Vánocemi vystartoval. Muž na to reagoval tak, že psa zaklekl a následně ho vší silou začal bít pěstmi do různých částí těla, a to až do doby, kdy zůstal pes nehybně ležet. Zvíře v důsledku svých poranění uhynulo a muž ho následně odložil do příkopu u jedné z obcí na Chebsku,“ popsal událost krajský policejní mluvčí Michal Žáček.

Mrtvé štěně našel v poslední den minulého roku odpoledne kolemjdoucí u silnice před obcí Chvoječná. „A to včetně obojku, vodítka i košíku,“ potvrdila provozovatelka útulku v Dolní Hraničné na Chebsku Marie Lokingová (o případu jsme psali zde).

Hned nato se začala bývalá partnerka muže po psovi shánět, neboť měla podezření, že nalezencem by mohl být právě on. Pátrala po něm v útulcích poblíž Chebu a ptala se také svého expartnera. Ten nejprve tvrdil, že dal štěně do útulku, později se jí ale svěřil, co udělal.

„Žena nejdříve kontaktovala odchytovou stanici pro zvířata. Ta následně informovala policii, která začala věc prověřovat,“ informoval mluvčí.

Policisté podali žádost o provedení pitvy ke Státnímu veterinárnímu ústavu v Praze, aby zjistili příčinu smrti zvířete. Pitva potvrdila, že zemřelo v důsledku týrání.

Kriminalisté tedy majitele psa obvinili z týrání zvířat. „Protože muž měl týrat zvíře zvlášť surovým a trýznivým způsobem a takovým činem měl způsobit týranému zvířeti smrt, hrozí mu až tři roky vězení,“ doplnil k případu Žáček.