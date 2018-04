Dobrovolníci při čištění Ohře našli igelity, plechovky i zubní protézu

Pneumatiky, plechovky, igelity i plastové lahve. To vše objevili v řece Ohři a kolem ní dobrovolníci, kteří se v rámci celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět! Ukliďme Česko! pustili do očisty modré tepny kraje. Akci s názvem Čištění řeky Ohře organizovala už potřetí krajská síť místních akčních skupin Karlovarského kraje.

Když se v sobotu před devátou scházeli první nadšenci na domluvených místech u řeky Ohře, slibovala jasná obloha slunečné počasí. Bylo však pěkně chladno. Teplý čaj odmítl jen málokdo. Zelená trička, která děti i dospělí fasovali, si mnozí oblékali přes svetry a flanelové košile.

„Chcete k čaji ještě loupáček nebo sušenku?“ ptala se jedna z organizátorek dětí, které na akci vyrazily se svými rodiči. Hned poté si všichni rozebrali pracovní rukavice a modré pytle. Do nich budou dávat to, co po cestě najdou.

Čistit řeku se od Ottova jezu vypravil i pětiletý Toník. Nejvíc se prý těší, až bude na řeku dohlížet z loďky. A jako zkušený ochránce přírody hlásí, že sbírat bude hlavně plasty.

„Každý rok jsem chtěl jít řeku čistit, ale nějak nám to nikdy nevyšlo. Až letos jsme se sem vypravili i s Toníkem. Myslím si, že je to výchovné a hlavně mne ten nepořádek kolem řeky, která spojuje celé Krušnohoří, opravdu štve,“ doplnil Toníka tatínek Jan Jung.

Od Ottova mostu vyrazili směrem k Varům také chebští dobrovolní hasiči. „Chodíme každoročně, to si nenecháme ujít,“ hlásil Pavel Pagáč.

Jeho kolega Jiří Vrbka se pochlubil, že vloni našel celou zadní sedačku z auta. „A taky spoustu náhradních dílů, pneumatiky, často i s disky. A tady pod mostem jsme na jednom místě objevili injekční stříkačky. Je třeba dávat pozor, aby se člověk při sběru nezranil,“ varoval Vrbka s tím, že nejvíc nepořádku leží na březích.

Ale i ve vodě se toho válí dost. Sklo, plast, někde dokonce i nákupní vozík. „Pokud objevíme věci, na které vlastními silami nestačíme, stačí jejich polohu zaznamenat do mapky nebo je nafotit. Úplně nejlepší je, pokud se podaří přidat i GPS souřadnice. Pro takové věci se pak vypraví zaměstnanci Povodí Ohře, kteří se postarají také o pytle plné sesbíraného nepořádku,“ vysvětlil Pavel Mičuda.

Ten má pod palcem úsek z Chebu do Kynšperku, který letos přišlo uklízet na 250 dobrovolníků. Vloni prý u řeky objevil část kuchyňské linky. „Ve stráni nad řekou byl sporák a několik skříněk včetně desky,“ zavzpomínal na svůj nejzajímavější nález. To na Sokolovsku minule vytáhli z řeky celý vrak automobilu, a dokonce i urnu.

„Právě takové neobvyklé předměty nás inspirovaly k tomu, abychom pro letošní rok vyhlásili soutěž o největší kuriozitu, která se při úklidu řeky najde,“ uvedla Anna Marie Schröcková, která organizačně zajišťuje úsek z Kynšperka až po loděnici u Chebského mostu v Karlových Varech. A už hlásí první nominace.

„Sběrači mi poslali fotku zubní protézy. Komu asi uplavala? Také vylovili kompletní světlo od automobilu. Výsledky soutěže však budou jasné pravděpodobně až koncem týdne. Ještě zítra je možné přihlásit fotografii předmětu, o kterém bude nálezce přesvědčený, že stojí za to,“ dodala Schröcková s tím, že vyčistit „její“ část řeky se vypravily více než tři stovky dobrovolníků.

Podobné počty hlásí také Jana Blehová z úseku Karlovy Vary - Stráž nad Ohří. „Našli jsme toho dost. Pokud si vzpomínám, lovil se utopený mobil, našli jsme jakousi elektronickou hru nebo třeba kus plynové karmy,“ řekla Blehová.

V rámci akce čistily dvě desítky lidí i řeku Teplou v okolí Bečova. „Největší kuriozita? Jeden z našich sběračů objevil stokorunu,“ doplnila se smíchem statistiku koordinátorka úklidu okolí říčky Teplé Kamila Prchalová.