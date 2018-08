Kraj rozhodne o osudu uměleckoprůmyslové školy ještě letos

Tři varianty takzvané objemové studie chce mít během několika měsíců na stole vedení kraje. Ukázat mají, co se školou dál a kolik by ho jednotlivá řešení stála.

„Situace se netýká jen jedné kritické budovy. Součástí školy je ještě jedna – novější. Pokud by se tam dělaly nějaké stavební úpravy, musí jít o komplexní řešení,“ uvedl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Zároveň zmínil, že škola vyučuje čtyři základní obory, a do doby, než se kraj rozhodne pro nejlepší variantu, musí dál fungovat. „Až budou výsledky objemových studií, tak je zveřejníme, aby někdo neřekl, že něco tajíme nebo jsme si něco vymysleli. Chceme, aby vše bylo transparentní a vyjádřit se k tomu může, kdo bude chtít,“ slíbil Jaroslav Bradáč. Své si tak ke studiím řeknou například zastupitelé, stavaři, architekti a další.

Kraj se kvůli stavu školy obrátil na Kloknerův ústav ČVÚT, který mu zpracoval odborný posudek. Na jeho základě pak kraj požádal ministerstvo kultury, aby ze staré školní budovy sejmulo památkovou ochranu, čemuž v polovině července vyhovělo. Proti se ale postavily například Karlovy Vary. Ačkoli nejsou takzvaným účastníkem řízení, poslaly nyní ministerstvu podnět k přezkumu rozhodnutí.

„Myslíme si, že jeho rozhodnutí není objektivní a obsahuje v sobě věci, o kterých pochybujeme, že jsou reálné. Dále se domníváme, že některé věci, na kterých ministerstvo rozhodnutí postavilo, jsou vytržené z kontextu,“ zdůvodnil primátorův náměstek pro oblast kultury Jiří Klsák.

O uměleckoprůmyslové škole už mluvil s hejtmankou i primátor Petr Kulhánek. „Pro město Karlovy Vary je to objekt architektonicky velmi hodnotný a byla by obrovská škoda, pokud by měl zmizet ze světa,“ řekl. Pokud se podle něj téma dostane do veřejného projednání, bude obrovská vůle k tomu starou školní budovu zachovat.

Na ministerstvo se kvůli rozhodnutí obrátil i Národní památkový ústav v Lokti (NPÚ). Odvolání proti rozhodnutí podat nemůže, neboť stejně jako Karlovy Vary není ani on účastníkem řízení. „Statický posudek jsme četli neoficiálně a s názorem ministerstva kultury se neztotožňujeme. Výměna části stropů neznamená zásadní ztrátu památkových hodnot. Na těch se nezměnilo nic od roku 2007, kdy byla budova prohlášená kulturní památkou,“ uvedla v červenci ředitelka NPÚ Romana Riegerová.

Zástupci NPÚ řadu měsíců kraj upozorňují, že školní budovu lze opravit. Romana Riegerová k tomu navíc dodala, že posudky je třeba číst vždy celé. „Ani ty první nikdy neřekly, že by tento dům ohrožoval bezpečnost veřejnosti a měl by jít neprodleně k zemi. Pořád se bavíme jen o stropech a staticky narušené stropy se vyměňují u mnoha památek,“ vysvětlila.

Potíže staré školní budovy se objevily loni v dubnu. Tehdy nesměli studenti kvůli prasklinám do některých učeben, škola proto přesunula výuku do jiných prostor (podrobněji v článku Karlovarskou školu ohrožují praskliny, studenti nesmějí do dvou učeben). Součástí starého křídla je i téměř desítka bytů původně určených pro pedagogy, ze kterých se museli obyvatelé loni v květnu na základě rozhodnutí stavebního úřadu urychleně vystěhovat (psali jsme v článku VIDEO: Stropy hrozí zřícením, nájemníci museli narychlo opustit byty). Budova pochází z roku 1924.