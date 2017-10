Opilý krvácející muž skočil na sanitku, holýma rukama rozmlátil sklo

10:37 , aktualizováno 10:37

Záchranářům na Chebsku skočil do cesty krvácející opilý muž. Sprostě nadával, tloukl do sanitky a začal se dobývat do vozu. Holýma rukama při tom rozmlátil čelní sklo.