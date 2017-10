Města v kraji hledají ideální vánoční stromy, důležitý je tvar i výška

„Vhodný strom by měl být v první řadě zdravý, souměrně rostlý, přiměřené výšky, tedy zhruba osm až deset metrů. Měl by také růst na místě dostupném potřebné technice, musí se k němu dát zajet nákladním vozidlem a jeřábem, který pokácený strom naloží na tahač,“ vysvětila mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Vánoční strom každoročně vybírá Správa lázeňských lesů a parků, kam se lidé mohou obracet i se svými nabídkami. „Pracovníci všechny nabízené stromy prohlédnou, zajistí také vše potřebné, tedy povolení k pokácení, samotné pokácení, převoz, úklid a podobně,“ dodala mluvčí. Pár tipů už Karlovy Vary mají, vítěze ale stále hledají.

Podobně jsou na tom v Sokolově. „Zatím nám dar nikdo nepřislíbil, ale o vánoční symbol lidé nepřijdou. Už máme několik stromů vyhlédnutých. Jedná se o kusy, které jsou moc blízko domů, a proto se musí pokácet,“ popsal situaci Martin Talíř ze společnosti Sotes.

Jediné, na co se ve třetím největším městě v regionu čeká, je potvrzení od úřadu životního prostředí. „Poté vyčkáme na začátek adventu, kdy stromy pokácíme,“ dodal Talíř.

Zatím žádnou jistotu nemají ani v Chebu, kde hledání ideálního stromu pokračuje. „Stromy by měly být ve vzdálenosti do 40 kilometrů od Chebu a na místě přístupném těžké technice. Mělo by se jednat o soliterní stromy se souměrnou korunou a výškou zhruba 15 až 20 metrů. Dárci nabízíme možnost následně získat rozřezanou dřevní hmotu z darovaného stromu,“ pobídla případné zájemce mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Jakého druhu vánoční strom bude, není až tak důležité, pokud bude splňovat požadované parametry, může to být smrk, jedle i borovice.