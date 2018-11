V Chebu chystají vyhlášené vánoční trhy, kluziště vydrží do Nového roku

Slavnostní zahájení trhů se chystá na sobotu 1. prosince, kdy se krátce po 17. hodině rozsvítí vánoční strom v horní části náměstí. Poté vystoupí Josef Vojtek a následně Michaela Nosková.

V průběhu trhů se pak v Chebu na pódiu před Špalíčkem vystřídají například Ilona Csáková, Roman Vojtek, Bohuš Matuš, Petr Kotvald nebo kapela Maxim Turbulenc. Těsně před Štědrým dnem přijede i chebská rodačka a muzikálová zpěvačka Magda Malá.

Návštěvníci se mohou těšit také na místní umělce. Předvede se například studentka chebského gymnázia Kristina Kůtková, sbor Luběnky, sokolovský La Dolce Vita, chebský Chrámový sbor či děti ze základních uměleckých škol v kraji.

Co umí, ukážou také děti ze všech chebských škol. Nebudou chybět soutěže, vystoupení kouzelníka, žonglování ani odpolední flašinetář, zvonkohra a podvečerní troubení ponocného.

Díky velkoplošné LED obrazovce a ozvučené horní části náměstí budou i lidé u kašny Rolanda, kteří se už na tržiště nevejdou, vidět a slyšet, co se v dolní části náměstí děje.

Také letos nebudou zejména malí návštěvníci trhů ochuzeni o Ježíškovu dílnu. Ta otevře v sousedství muzea v bývalé restauraci U Valdštejna a už nyní vyhlašuje pro chebské školáky tvořivou soutěž nazvanou Vánoční ozdoba pro Ježíška.

Výrobky přijímá od 27. listopadu do 4. prosince, o den později se pak uskuteční slavnostní vernisáž a začne hlasování, které rozhodne o vítězi. Toho organizátoři soutěže odtajní 21. prosince.

Opět se mimořádně otevře vyhlídka z radniční věže. Vlastní trhy budou fungovat od 10 do 20 hodin, šenk u kluziště pak až do 21 hodin. Ledová plocha bude ve všední dny každé dopoledne vyhrazená pro školy, od 14 do 21 hodin se otevře veřejnosti. O víkendech si mohou lidé zabruslit bez omezení od 9.30 do 21 hodin. Kdo nebude mít brusle, může si je půjčit.