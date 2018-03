VIDEO: Kraslické razítko s beránkem míří na dopisech do celého světa

„Už to ani nevážíme a nepočítáme,“ unaveně prohlašuje vedoucí pošty v Kraslicích Iva Vlčková. Společně se svými kolegy už od 12. března prakticky nepustí z ruky příležitostné razítko Velikonoční pošty. Motiv beránka vylézajícího z obálky vytvořila Eva Hašková. Její dílo potěší adresáty po celém světě.

„Posíláme zásilky prakticky do celé Evropy. Od severu k jihu, od západu na východ. Ale pohlednice od nás jdou například i do USA, Austrálie, Malajsie či Vietnamu,“ vypočítává vedoucí pošty.

Přibližně polovina zásilek jde ke sběratelům. „Ti chtějí mít něco extra. A tak například nalepí známku na lícovou stranu pohlednice, nebo chtějí třeba kontrolní otisk,“ vysvětluje mezi jednotlivými údery razítka Vlčková. Zbylé zásilky pak „jen“ dělají adresátům radost k Velikonocům. Tu si ovšem užijí i samotní pošťáci. „Často lidé posílají přáníčka i přímo nám. Z Moravy například přišlo, že nám lidé přejí, ať už i do Krušných hor přijde jaro,“ doplňuje Iva Vlčková.

Obálky se stovkami pohlednic se na kraslické poště začínají hromadit přibližně měsíc před Velikonocemi. „Už jich ale není tolik jako v době, kdy jsem nastoupila. Lidí, kteří by podobnou raritu chtěli, zřejmě ubývá,“ tvrdí Iva Vlčková, která v kraslické poště začala pracovat v roce 1999. Razítkovat se v Kraslicích začalo o čtyři roky dříve.

I tak ale má spolu s kolegyněmi práce až nad hlavu. „Největší nápor je tento týden a počítáme, že začátkem toho příštího to bude ještě horší,“ doplňuje Iva Vlčková. Řada lidí totiž na poslední chvíli posílá své zásilky a chce, aby ještě do Velikonoc odešly. „Zásilky se u nás moc neohřejí. Snažíme se je posílat adresátům co možná nejdřív,“ dodává poštmistrová. Poslední rána příležitostným razítkem se na kraslické poště ozve 29. března.