Lidem se tu žije dobře, říkají v Novém Kostele, čerstvé Vesnici roku

V pondělí dopoledne to v Novém Kostele vypadá jako po vymření. Je klid, podél silnice sladce voní rozkvetlé lípy, občas projede auto. Jenže zdání klame. Zdálky je slyšet hlahol dětských hlasů a ve stráni před tamní prodejnou potravin parta žen upravuje ozdobný záhon.

„Tohle u kamene je plevel, to se musí vytrhnout,“ poučuje Jana a pak už se společně s Evou a Lenkou všechny tři jen smějí a pózují fotografovi.

Tamní starosta Oto Teuber má jasno. Novokostelečtí získali zlatou stuhu, protože v posledních letech udělali obrovský skok dopředu.

„A to nejen co se týče úpravy obce, ale hlavně za komunitní život, spolupráci s podnikateli a mnoho dalšího,“ vypočítává starosta Oto Teuber a zdůrazňuje, že cena patří i osmi dalším obcím, které Nový Kostel spravuje. A tedy i všem téměř šesti stovkám obyvatel, kteří zde žijí.

„Ono to není jen o upravených předzahrádkách a rozkvetlých záhonech podél chodníků. Ta cena nepřipadla nejkrásnější obci, ale vesnici, kde je jasné, že se tu lidem dobře žije, že spolu dokážou trávit volný čas a hlavně spolu komunikují,“ vysvětluje starosta.

V Novém Kostele kromě školy a školky nechybí obchod, knihovna, ale ani pošta nebo ordinace, kam v pravidelných intervalech dojíždí zdravotní sestra či lékař.

Místní lidé navíc umí zorganizovat akce, jejichž návštěvnost by jim mohly závidět i mnohem větší obce. Oblíbený je například 1. máj, který každoročně přiláká na šest stovek návštěvníků, dětské sportovní dny nebo oblíbené adventní koncerty v některém z tamních svatostánků, na které se sjíždějí lidé z dalekého okolí.

Pohádkový les i Noc na Karlštejně

V ojedinělém prostředí s unikátní akustikou si mohou poslechnout slavné české pěvecké hvězdy, které tamní starosta dokáže do své obce přivést. V létě se na tamním zámečku uskuteční například muzikál Noc na Karlštejně.

„Teď chystáme na závěr školního roku akci Pohádkový les. Stezka bude mít 16 zastavení a už teď mi s přípravami pomáhá třicet lidí, žije tím celá vesnice,“ říká s úsměvem ředitelka místní malotřídky a mateřské školy Libuše Návarová, která v tamní mateřince zároveň učí.

„V mateřské škole máme dvě učitelky, ale moje kolegyně je právě nemocná, tak jsem tu celý den. Nevadí mi to, jsem už zvyklá,“ směje se.

Vždyť 1. července to bude už 40 let, co se stará o tamní potěr. „Děti, které jsem učila, mi už do školky vodí vlastní ratolesti. Letos jich máme pětadvacet. A pro všechny jsem teta,“ vysvětluje a dodává, že v tamní základní škole nastoupí do nového roku devětadvacet dětí pěti ročníků. Vzdělávat se budou ve dvou třídách.

Když má Libuše Návarová říct, jak se obec v posledních letech změnila, neváhá ani chvilku. „Já se narodila tady, v Hrzíně. A musím říct, že za poslední roky šel vývoj dopředu, hodně se to tu změnilo. Obec je čím dál hezčí. Myslím lidi, kteří zde žijí a kteří se snaží o posun k lepšímu, bude ocenění motivovat a povzbuzovat k další práci,“ doplňuje.

Vlastní pečivo a každý den čerstvá zmrzlina

Jednou ze služeb, na kterou místní nedají dopustit, je obchod. Aby zejména starší lidé a rodiny bez auta nezůstali bez potravin, provozuje jej obec. Už třináct let.

„Základní sortiment tu máme, i čerstvý chléb a pečivo. Také vyrábíme točenou zmrzlinu, o tu je teď v létě obrovský zájem. Každý den máme čerstvou,“ ukazuje rozlehlý prostor samoobsluhy i stroj na zmrzlinu prodavačka Marta Baďurová. U pultu v zadní části prodejny obsluhuje Jana Tutokyová.

V Novém Kostele nechybí fotbalový klub TJ Jiskra s velkým hřištěm, na kterém se konají obecní slavnosti pod širým nebem. Pracuje zde i myslivecké sdružení a Sbor pro občanské záležitosti. K dispozici je rozlehlý kulturní dům.

Obyvatelé za prací dojíždějí do okolních obcí a měst nebo jsou zaměstnáni u některého z místních zemědělských subjektů. Největším zaměstnavatelem je Truhlárna Nový Kostel, která vytvořila pracovní příležitosti pro 130 lidí z obce a jejího okolí.

Jako jedna z mála nemá obec Nový Kostel problém s odcházením mladých lidí do měst.

„Tady takové starosti řešit nemusíme. Děti, které tady vyrostou a dospějí, většinou zůstávají. Je tu levné bydlení a krásná příroda. Já sama mám tři děti a všechny zůstaly tady poblíž. Syn bydlí v Kopanině, druhý syn žije v Novém Kostele a dcera, ta se také vrátila domů. Možná je důvodem, že zde mladí zůstávají, i blízkost hranic s Německem. Pro nás je důležité, že se tu začínají stavět nové rodinné domy. To je důkazem, že obec žije,“ dodává Libuše Návarová.