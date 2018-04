VIDEO: S dřevem je práce voňavá, libují si vězni při montáži domků

„Každý z nich může říct, že má nějakou praxi,“ uvedla mluvčí věznice Lenka Válová. Ruku k dílu přikládají pravidelně i ve vnitřním provozu. „Pracují tady jako úklidáři nebo elektrikáři, ale zastávají i další práce. Dělají, co je třeba. Máme ale i odsouzené, kteří odjíždějí za prací mimo objekt věznice Horní Slavkov,“ podotkla Válová.

Nejvíce ale všechny láká stavba domků. „Tady se naučí tesařinu, zámečnictví, malování pokojů nebo pokládat podlahy. Je tady univerzální použitelnost,“ uvedl jejich mistr Miroslav Kirejev. Na svém kontě mají od loňského ledna téměř patnáct staveb.

„Ten nápad přišel asi před rokem a půl. Tehdy jsem zavolal na generální ředitelství vězeňské služby. Řekli mi, že jediná volná hala pro mé potřeby je v Horním Slavkově,“ uvedl majitel společnosti na výrobu mobilních domků Michal Zouhar.

Všichni, kdo pracují na stavbě, jsou proškoleni a mají nad sebou odborný dozor, který hlídá kvalitu a správnost práce. Potenciální vlastníci mobilních domků od začátku vědí, že jejich příbytky staví vězni. „Všem nabízíme možnost se sem podívat,“ dodal majitel.

Nyní na nich pracuje na třináct vězňů. „Dohlížím na kvalitu a správnost práce. Dělám i proškolování bezpečnosti práce a organizační věci, aby vše šlapalo, tak jak má,“ řekl Kirejev.

Pracující trestanci získávají praxi pro život mimo vězení. „Vymyslel jsem si takový systém. Mám k dispozici asi osm hotových domků. Každému odsouzenému při ukončení trestu a odchodu do civilu dám složku. Takže u potenciálního zaměstnavatele může ukázat, že tohle vyráběl,“ vysvětlil Kirejev.

Jeho portfolio se už dočkalo prvního úspěchu. „Jeden vězeň, který odtud odešel, začal hned pracovat,“ pochlubil se. „Někdo je recidivista až do smrti. Ale jsou tací, kteří mají zájem se změnit. Zrovna v pátek mi skončil jeden, který mi řekl, že už ho tady nikdy neuvidím. Šel do sebe a udělá všechno pro to, aby to tak bylo,“ poznamenal Kirejev.

Se svými pracovníky je spokojený. „Parta, která pracuje na tomto pracovišti, odvádí velice dobrou práci. Jsem s nimi spokojený, a to jsem vyučený nástrojař. Pro mě je i milimetr velký. Dlouhá léta jsem jezdil na montáže a stavěl vodní elektrárny, tak vím, jak fungují party venku. Proto si také troufnu je srovnat. Kvalita je minimálně srovnatelná s tím venku. Chlapi jsou zodpovědní. Je to všechno o přístupu. Věřím jim, oni věří mně,“ popsal svůj tým.

Podobně to vnímá i jeden z vězňů, Jiří Váradi. „Člověk se toho hodně naučí. Každého z party baví něco jiného. A mě chytla právě ta tesařina, se dřevem je práce voňavá. Navíc stavění takových domů je jiné. Rychlejší, ale také přesnější. Všechno je tam vidět,“ popsal Váradi.

Ten si dokonce už zařídil práci na dobu, až ho propustí. „Jsem domluvený s panem Zouharem, že až mě pustí, tak bych rád pracoval u něho. Dnes dělám parťáka mistrovi a kluci dělají, co jim řeknu já,“ dodal.