Drsná videokampaň záchranářů má vysokou sledovanost, bude pokračovat

„Opravdu jsme překvapeni, takový zájem jsme nečekali. Nejvíce nás těší, že lidé více sledují instruktážní videa, která jim vysvětlují chyby a nabízí řešení,“ uvedl výkonný manažer asociace Lukáš Hutta.

Režisér Jiří Studnička natočil deset emotivních klipů a stejný počet instruktážních videí.

Na Čertově ostrově v Karlových Varech do ulic vyrazil mladík se sluchátky na uších. Hlasitou hudbu společně s životem ukončil až náraz auta, kterého si nevšiml. I takový je jeden ze scénářů spotu. Tvůrci použili podobný model jako v kampani Ty to zvládneš, tedy drsná a především reálná videa.

„Spoty mají za úkol diváka vtáhnout do děje, oslovit a emotivně zasáhnout, aby si takové situace uvědomil a těchto chyb se vyvaroval,“ vysvětlila prezidentka Záchranného kruhu Veronika Krajsová.

Případy z reálného života

Jako podklady k natáčení neposloužila filmařská fantazie, ale jen čistá statistika.

„Když jsme připravovali scénáře, tak jsme vycházeli z reálných předloh. To znamená, že neukazujeme nic, co by se nikdy nestalo. Opravdu nic není vymyšleného,“ vysvětlila Krajsová.

Důvodem kampaně je neustále se zvyšující počet nehod, ve kterých hrají chodci hlavní roli. V roce 2016 na silnici zemřelo 111 chodců, zhruba pětina ze všech obětí dopravních nehod. Viníkem nehody byl v devadesáti případech řidič, chodec v 21 případech.

Absolutní přednost neexistuje

Členové asociace Záchranný kruh chtějí svými videi odstranit i některé mýty, které mezi lidmi jsou.

„Například že chodci mají absolutní přednost na přechodu. Chceme ukázat nejčastější chyby, lidé si musí dávat pozor. I dospělí si musí uvědomit, že jsou vzorem pro své děti, a proto apelujeme i na ně,“ vysvětlil Hutta.

I přes velký úspěch tvůrci nepolevují v osvětě, ještě v letošním roce chtějí představit tři videa, která ukážou, jak se chovat při požáru domu či při tonutí.

„V příštím roce pak chceme vytvořit několikadílnou videokampaň zaměřenou na seniory,“ dodal Hutta.

První ročník kampaně Ty to zvládneš byl zaměřen na záchranu života při dopravní nehodě. Cílem bylo seznámit lidi se správnými postupy, jak zvýšit šanci na záchranu zraněného. Kampaň oslovila 5,5 milionu lidí a instruktážní video zhlédlo jen na Facebooku 1,5 milionu uživatelů.