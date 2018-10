Ikonickou mariánskolázeňskou vilu sžírá dřevomorka. Není, kdo by ji opravil

„Už v polovině září město zahájilo zadávací řízení na firmu, která se ujme stavebních prací. Jenže ve lhůtě pro podání nabídek nepřišla žádná. Z tohoto důvodu jsme zadávací řízení zrušili. Rada města uložila odboru investic a dotací navýšit cenu za dílo na maximální možnou výši a řízení opakovat,“ uvedl starosta Martin Kalina.

Pro vilu je nyní zásadní zajistit, aby vlhkost nemohla pronikat do zdiva. Právě voda je totiž důležitá pro růst dřevomorky, jež konstrukci domu napadla. Odborníci už ji zjistili i ve druhém patře. „V prvním kroku je třeba odkopat hlínu kolem hlavní budovy a obnažit základové zdivo od Anglické ulice, aby základy mohly vysychat,“ vysvětlil starosta.

Podle místostarosty Luďka Noska je stávající stav vily pro město černou noční můrou. Zastupitelé budou muset urychleně rozhodnout, zda vilu opraví nebo prodají. A bude to těžké rozhodování. Vždyť současně se chtějí pustit do rekonstrukce historické radniční budovy, kde cena prací včetně úprav okolí pravděpodobně dosáhne téměř 250 milionů korun. „Oprava vily LIL vyjde na 50 až 70 milionů,“ odhadl Nosek, který se záchraně domu dlouhodobě věnuje a jeho stav dobře zná.

V souvislosti s vilou LIL navíc město vedlo dva soudní spory. V prvním se bývalý nájemce, společnost Vila LIL, domáhal neplatnosti výpovědi. Druhým bylo řízení, v němž se město proti této společnosti domáhalo zaplacení nájemného za část roku 2017 a požadovalo zpět i peníze, které v rámci oprav vily v této době vynaložilo, aby zabránilo chátrání. „Oba případy už jsou pravomocně ukončeny. Soudy Mariánským Lázním přiznaly všechny náklady a protože žalovaný dobrovolně nezaplatil, předalo město pohledávku k exekučnímu vymáhání,“ uvedl právník města Milan Veselý.

Pohádkový dům s vyhlídkovou věží nechal postavit v příkrém svahu Úšovického potoka Maximilian Halbmayr, syn mariánskolázeňského hoteliéra a vynikající hráč na varhany. Stavba byla dokončena v roce 1901. Ústředním prostorem je hala, v jejíž přední části se do patra vine velkolepé schodiště. Prostor zdobí vitrážová okna s vyobrazením svaté Cecílie. V jídelně zaujme majolikový krb s bohatými reliéfy. Nejvýstavnějším pokojem v domě býval salon, který se pyšnil unikátním kazetovým stropem.

Stavba, původně nazvaná Knížecí vila s vyhlídkou do krajiny, se stala jednou z architektonických perel města. Jenže už dva roky po kolaudaci Maximilian Halbmayr umírá. V závěti vilu odkazuje městu Mariánské Lázně.

Ve vile, jejíž podoba připomíná spíše zámeček, pobývala od té doby řada významných hostů. Například v roce 1904 zde přespal rakouský císař František Josef I., který se v tamních lázních setkal s anglickým králem Edwardem VII. V květnu 1947 se v jejích zdech ubytoval prezident Edvard Beneš. V té době byla vila přejmenována na LIL podle anglického spojení Look In Land, což značí výhled do krajiny.

Problémy kolem jednoho z nejznámějších stavebních skvostů Mariánských Lázní, který je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky, začaly v roce 2001. Tehdy objekt opustila společnost Casino LIL. Od té doby je dům prázdný. Dříve honosnou vilu, která nutně potřebuje rekonstrukci a jejíž provoz je velmi nákladný, se město pokoušelo pronajmout nebo prodat už několikrát. Pokaždé neúspěšně.