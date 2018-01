Méně času na zásobování nás diskriminuje, stěžují si podnikatelé z Varů

„Nemáme nic proti podobnému opatření. Ale musí být systematické. Takové, které podnikatelům spíš pomůže, než že je bude likvidovat,“ prohlásil Rostislav Váňa, majitel kavárny Piccolo. Právě ta se stala jakýmsi středobodem protestů proti rozhodnutí magistrátu.

Podle názoru podnikatelů je rozhodnutí omezit dobu vjezdu na pěší zónu diskriminací obchodníků z centra města.

„Já například jezdím nakupovat do velkoobchodu, který otevírá až v devět hodin,“ naznačil Váňa jeden ze zásadních argumentů podnikatelů, tedy že nestihnou zásobit své provozovny. Jeho kavárna se také stala jedním z míst, ve kterém se soustřeďovaly námitky proti záměru radnice.

Nejlevnější parkoviště?

Připomínek proti záměru nasbírali podnikatelé více než stovku. „Odeslali jsme je na magistrát a ani nevíme, jestli se jimi někdo zabýval,“ posteskl si Rostislav Váňa. „Podle toho, jak to dopadlo, ale asi ne,“ doplnil.

To ovšem popírá náměstek primátora Čestmír Bruštík. „Připomínky jsme vypořádali. Nebyla mezi nimi ale žádná, která by se měla zapracovat do rozhodnutí o omezení vjezdu,“ konstatoval náměstek.

K tomuto kroku podle něj vůbec nemuselo dojít.

„Kdyby si lidé neudělali z Masaryčky nejlevnější parkoviště v centru. Při místním šetření jsme zjistili, že většina aut tam stojí několik hodin, aniž by jejich posádky zásobovaly,“ řekl Bruštík.

To připouští i Rostislav Váňa. „Spousta lidí možnosti vjet na pěší zónu zneužívala. Ale od toho je městská policie, aby je kontrolovala,“ podotkl podnikatel. Jestli je současná úprava definitivní, není zatím jasné.