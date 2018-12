Dopravci lákají cestující na slevy, z Chebu do Aše už jezdí posilový spoj

České dráhy odhadují nárůst cestujících na zhruba pět procent. Platí to nejen pro regionální linky, ale také pro rychlíkové tratě. Posun je vidět zejména na chebském nádraží, které je z hlediska osobní přepravy nejvytíženější v kraji.

„Za září a říjen je procentuální nárůst cestujících obecně v celé republice přibližně pět procent, částečně jde o dlouhodobý trend a částečně mají vliv státní slevy,“ potvrdila tendenci posledních měsíců mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

„Nárůst sledujeme zejména na Západních expresech z Chebu do Prahy přes Plzeň na trati číslo 170,“ dodala. A zájem cestujících se o tuto linku zvýší nejspíše ještě po zavedení nového jízdního řádu 9. prosince, podle kterého budou pasažéři v Praze o dvanáct minut dřív, a to díky zprovoznění Ejpovického tunelu.

Západní expresy, které propojily Cheb s hlavním městem, mezi Prahou a Plzní nezastavují, ale jedou přímo. To cestu výrazně urychlí. Po jejich zavedení si na tuto novinku museli ale zvyknout cestující, kteří mířili do Berouna, Zdic nebo Hořovic. Průvodčí museli častokrát čelit jejich rozhořčeným útokům, jak je možné, že rychlík v jejich stanici nezastavil.

Na regionální trati z Chebu do Aše převýšil po zavedení státních slev počet cestujících kapacitu vlakové soupravy. Ta patří zahraničnímu přepravci. České dráhy tak musely do provozu nasadit posilový autobusový spoj.

„Posilový autobus zpravidla vypravujeme k nedělnímu odpolednímu spoji s názvem Os 20881 na trase z Aše v 15:47 hodin do Chebu. V rámci kraje se jedná o jediný případ,“ sdělila mluvčí Českých drah.

Autobusy se naplňují

Nárůst počtu cestujících se projevil i v autobusové dopravě. Na některých spojích si musí lidé cestu odstát. Zatím ale nedošlo k tomu, že by musely na linky vyrazit posilové spoje. Dopravci už za sebou mají také první zářijové vyúčtování slev.

Právě z něj měli někteří trochu obavy. V září totiž poskytli slevy cestujícím, v říjnu je vyúčtovali státu, respektive ministerstvu dopravy, a v listopadu měli obdržet úhrady. „Úplně bez zádrhelů to nebylo, posunulo se to zhruba o tři týdny, částku za září jsme už obdrželi,“ potvrdil Zdeněk Suchan, ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary.

Nyní je na řadě vyúčtování měsíce října. Suchan odhaduje, že se situace srovná na počátku příštího roku. V případě společnosti Autobusy Karlovy Vary se částka za slevy pohybuje okolo čtyř milionů korun.

Samotné slevy by se mohly stát v příštím roce pro dopravní společnosti přínosem. „Stát vlastně zaplatí to, co měli platit cestující, takže dopravce o nic nepřijde. Naopak. Očekáváme, že další přibudou, ať už to budou studenti, kteří budou jezdit i o prázdninách, nebo senioři. Pro ty budou ceny přívětivé a budou moci více cestovat,“ věří Suchan.

Na některých spojích se autobusy naplnily. Ale zatím to není tak, že by se musely posilovat. „Přidání posilových spojů jsme ještě řešit nemuseli,“ dodal Suchan.