Vlakové nádraží v Chebu bude po velké rekonstrukci bezbariérové

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala výběrové řízení na modernizaci nádraží v Chebu už v polovině června. Nyní probíhá vyhodnocování nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky je téměř půl miliardy korun. Pokud vše půjde hladce, měly by stavební práce začít ještě letos, nejpozději začátkem příštího roku.

Podle informací z výběrového řízení je součástí zakázky rekonstrukce kolejiště ve stanici, úprava nástupišť, zastřešení i úprava podchodu. Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup, který by měly zajišťovat výtahy.

Pod rekonstruovanými kolejemi, a to včetně nových výhybek, železničáři vymění také podkladní vrstvy. Práce se dotknou i zabezpečovací a sdělovací techniky, nové bude osvětlení nástupišť, uvažuje se i o úpravách zpevněných ploch.

Větší bezpečnost i moderní nádražní budova

To ale není všechno. Podle informací MF DNES je ve hře další projekt, který by měl na modernizaci stanice navázat. Tím je zavedení evropského zabezpečovacího systému ETCS, který umožní komunikaci mezi traťovým a vlakovým zařízením. Systém zajistí zásadní zvýšení bezpečnosti.

Bude však nutné vyměnit celou technologii. Přípravné práce jsou těsně před dokončením. Cena by měla dosáhnout podobné výše jako v případě modernizace stanice.

Dalším projektem, který se dotkne chebské železnice, je plán na opravu samotné nádražní budovy. Ta by měla začít do pěti let a cena je stanovená na zhruba 149 milionů korun.

„Předběžný termín realizace je v roce 2022, projekčně se tato stavba bude připravovat zřejmě v roce 2021. Aktuálně můžeme sdělit, že se bude jednat o celkovou rekonstrukci objektu nádraží včetně zateplení. Uvedená částka je odhad celkových nákladů, které se samozřejmě budou aktualizovat právě s připravenou projektovou dokumentací,“ uvedla Kateřina Šubová z odboru komunikace SŽDC.

Na modernizaci čeká chebské nádraží už řadu let, naposledy se opravovalo v roce 1995. Největším problémem je pro cestující je právě chybějící bezbariérový vstup na perony. Ty jsou navíc příliš nízké a požadavkům na moderní cestování už nevyhovují.

„Rekonstrukce určitě bude prospěšná,“ zamyslel se Tomáš Harant, který se pohybuje na vozíku. „Přiznávám, že jsem jízdu vlakem až dosud moc nevyužíval. Ale shodou okolností právě letos jsem jednou vlakem jel. A byl jsem překvapený, že to funguje. Až bude stanice bezbariérová, bude to ještě lepší.“

Změny netrpělivě očekává i vedení chebské radnice. „Nádraží je důležitou vstupní branou do města. Po železnici k nám přijíždí tisíce turistů. Iniciativu SŽDC, která chce pozvednout úroveň cestování, můžeme proto jen přivítat,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.