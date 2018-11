Vojenská škola v Sokolově bude vzdělávat specialisty vzdušných sil

„Policejní i vojenská škola mají celorepublikovou působnost a není jich tolik. Slibujeme si od toho, že přitáhnou do kraje perspektivní studenty,“ uvedl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Například policejní školu studují mladí lidé z mnoha regionů republiky, a to z kraje Olomouckého, Středočeského, Ústeckého či třeba Plzeňského.

Kraj původně domlouval otevření pobočky už pro tento školní rok, jenomže přijímací zkoušky udělali ze 14 zájemců jen dva žáci (podrobněji v článku Přijímačky na vojenskou školu v Sokolově udělaly jen dvě děti). Druhé kolo zkoušek už škola pro Sokolov nevypsala s tím, že potřebuje naplnit mateřský ústav v Moravské Třebové.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová podotkla, že náročná je pro zájemce o studium matematika a tělesná výchova.

„Je to ale o nastavení kritérií. Nebudu se vracet do minulosti, kdy se ve druhém kole velmi zmírnila. Myslím si, že o studium bude zájem,“ uvedla. Zároveň připomněla, že o otevření se minulý rok rozhodlo na poslední chvíli, a to až 31. ledna, kdy řada dětí věděla, na jakou školu se přihlásí.

Žáky základních škol má motivovat soutěž

Protože fyzické testy neskládají u přijímaček jen zájemci o vojenskou školu, ale také o policejní, chce je kraj podle Jaroslava Bradáče trochu podnítit.

„Se zástupci jednotlivých složek jsme se pokusili domluvit, že by vypsali zajímavé ceny v soutěži pro žáky základních škol v disciplínách, které jsou podmínkou přijímacího řízení, což je například šplh,“ informoval.

Nápad se podle něj celkem uchytil. Spolupráci přislíbilo Krajské vojenské velitelství a zástupci sportovní asociace.

Rozhodnutí o tom, že se vojenská škola v Sokolově otevře, už podle radních padlo. Hejtmanka předpokládá, že se tím stejně jako v případě policejní školy ještě bude zabývat vláda. Podle hejtmančina náměstka pro oblast bezpečnosti Petra Kubise propagace pobočky již začala.

„Jsme ve spojení s Armádou ČR, která v kraji otevřela nové rekrutační středisko. Domluvili jsme se s jejími zástupci, že budou chodit po základních školách nejen v našem kraji, ale i v těch sousedních. Náborová kampaň školy je opravdu velká a existuje i krásné náborové video,“ uvedl náměstek.

Podle ředitele ISŠTE Pavla Januse má škola připravená taková řešení, aby se do jejího areálu všichni vešli. „Samozřejmě chceme zachovat pro obě instituce takový komfort, jaký si zaslouží,“ uvedl.

ISŠTE je podle něj pro ně jakýmsi startovacím domovem. Podle toho, jak se bude vyvíjet nábor a studijní možnosti, je chce škola směřovat v budoucnu třeba i do samostatných areálů.

„Všichni víme, že pokud má někam přijít nová škola, nemá smysl pro třicet žáků budovat samostatný areál. Někde prostě musí začít, než se úplně přesune,“ vysvětlil.

ISŠTE je podle něj schopné udržet dva až čtyři ročníky a příchod pobočky další školy vítá. „Myslím, že je to jeden z nejlepších počinů, jaký za dvacet let kraj udělal. Tedy že nabídl ministerstvu obrany možnost, aby tady zřídila vojenskou školu. Je to opravdu velmi prestižní záležitost,“ vyzdvihl ředitel.

Do prvního ročníku policejní školy v Sokolově nastoupilo v září 26 žáků. Věnují se oboru nazvanému Bezpečnostně právní činnost. Šlo o ty, kteří uspěli u přijímacích zkoušek na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole v Praze, ale pro vysoký počet zájemců se na ni nedostali. V Sokolově se jim tak otevřela nová příležitost.