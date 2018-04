Nová vojenská škola vyhlásí druhé kolo přijímaček, zájemců je málo

Kraj spoléhá na to, že třídu naplní v druhém kole přijímacích zkoušek. „Před prvním kolem nám trošku ublížilo, že jsme dva měsíce licitovali, zda se škola otevře, či nikoli. Vypadalo to, že bude velký převis zájemců, a pokud mám správné informace, máme zhruba čtyřiadvacet žádostí,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč.

Zástupci kraje už požádali ředitele páteřní školy v Moravské Třebové, aby vyhlásil ještě druhé kolo přijímacích zkoušek, které běžně nedělá.

„Udělali jsme maximum, i co se propagace a reklamy týče, aby se otevření pobočky dostalo co nejvíce do povědomí. Souhlasím s panem radním, že nám chyběly dva měsíce, během kterých jsme nevěděli, jestli se první ročník otevře,“ potvrdila hejtmanka Jana Vildumetzová.

V Moravské Třebové mají převis zájemců

Zmínila rovněž, že v Moravské Třebové je zájem o elektrotechniku dvakrát takový, než si škola naplánovala. „Je proto opravdu velká šance, že ti, kteří se na něj do Moravské Třebové nedostanou, se budou moci přihlásit do druhého kola k nám,“ uvedla hejtmanka.

Přijímací řízení přitom není podle radních jednoduché. Velká část zájemců nezvládne vědomostní část z matematiky, českého jazyka a literatury, další pak fyzické testy. Ty se skládají v případě chlapců z kilometrového běhu a shybů, dívky čeká stejně dlouhý běh a šplh na tyči. „Vím, že se tam hlásilo jedno děvče, které splnilo úplně všechno, ale nevyšplhalo, a zkouškami neprošlo,“ zmínil Jaroslav Bradáč.

Protože kraj kromě vojenské školy stojí také o otevření pobočky policejní školy, přípravu žáků na fyzické testy zvažuje. „Říkali jsme si, zda v rámci propagace nevyhlásit nějakou soutěž pro děti v těchto disciplínách,“ prozradil Bradáč.

Podle hejtmančina náměstka pro sociální oblast Petra Kubise dokonce kraji nabídl přípravu zájemců o vojenskou školu Záchranný kruh. Tato nezisková organizace sdružuje například záchranáře a další instituce, společně se pak věnují prevenci a vzdělávání v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

„Jinak jsou všechny přípravné práce na otevření vojenské školy v plném proudu, co se týče rekonstrukce internátu. Ten bude fungovat vedle školy a v přípravě je jeho patro,“ doplnil Petr Kubis.

Pobočku policejní školy, která sídlí v Holešově na Kroměřížsku, by chtěl kraj zřídit v budově loketské průmyslovky. Tu si minulý týden prohlédli zástupci ministerstva vnitra.

„V tuto chvíli můžu pouze říct, že jednání budou i nadále pokračovat. Zájem z jejich strany ale je,“ ujistila Vildumetzová.

Nápad přivítali i zástupci Lokte. Ti na jednu stranu upozorňují, že průmyslovku vede de facto k zániku nedávné sloučení se sokolovskou střední integrovanou školou, na stranu druhou jsou rádi, že si Loket udrží středoškolský život.

