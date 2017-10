Armáda chce ulevit Vyškovu, nováčky vycvičí ve vojenském újezdu Hradiště

V současné době je v Karlovarském kraji přesně 185 vojáků, to by se ale v budoucnu mělo změnit. A razantně. V regionu má totiž do čtyř let vyrůst výcvikové centrum podobné tomu ve Vyškově.

„Důvodů je hned několik. V posledních letech se nám daří nábor nových sil, jen v minulém roce posílilo armádu 2200 nováčků a v letošním roce bude číslo velmi podobné. Vyškov doslova praská ve švech, proto potřebujeme nové centrum. Druhá věc je ta, že se nám nábor daří více na Moravě, neboť zájemci z Čech nechtějí dojíždět, což má tento krok eliminovat,“ vysvětlil na karlovarském letišti při své úterní návštěvě ministr obrany Martin Stropnický.

„V Karlovarském a sousedním Plzeňském kraji máme 2,2 procenta vojáků z celé republiky, což je málo. Opustili jsme tento region, což byla chyba. Od ledna tohoto roku jsme proto připravovali koncepci, jak to napravit,“ potvrdil náčelník generálního štábu Josef Bečvář s tím, že vojenský újezd Hradiště představuje jedno z nejlepších cvičišť v republice.

Krom vybudování nového výcvikového centra chce armáda v kraji rozjet i přípravu mladých studentů. „Stojíme o vybudování vojenské střední školy v Karlovarském kraji. Jaký bude zájem o tento obor, chceme zjistit pilotním programem, kdy bychom už od příštího školního roku chtěli rozjet jednu až dvě třídy v rámci dnes už fungující školy,“ popsal další krok k návratu vojáků do regionu Stropnický.

Do měsíce chce ministerstvo obrany v součinnosti s krajem najít školu, kde by se tato třída otevřela. Armáda také plánuje více využívat karlovarské mezinárodní letiště v Olšových Vratech.

„Do budoucna plánujeme, že by část letiště využívala pro své potřeby armáda. A to především k čerpání pohonných hmot či přepravě vojáků za výcvikem do vojenského újezdu Hradiště, které je od něj jen kousek,“ potvrdil Stropnický.

Přesně spočítané náklady na avizované projekty zatím nejsou, podle vedení ministerstva obrany to ale budou stamiliony korun. „Návrat armády do kraje je jen dalším a podstatným argumentem pro co nejrychlejší dostavbu dálnice D6,“ dodal ministr dopravy Dan Ťok.

Kroky armády vítá hlavně vedení kraje, které si od návratu uniforem hodně slibuje. „Už několik let dlouhodobě klesá počet obyvatel kraje, což by se nyní mohlo podařit zastavit. Do měsíce chceme podepsat memorandum, kde budou avizované projekty detailněji popsané,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Do kraje by tak v první vlně mělo přijít až 300 vojáků. „Nejsou to nápady, ale návrhy. Nechceme bourat, ale budovat,“ dodal rázně náčelník generálního štábu.