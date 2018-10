Hnutí ANO žádá o přepočítání hlasů v Mariánských Lázních

Pokud soudci na návrh kývnou, volební komise se ve všech okrscích opět sejdou a volební lístky i hlasy přidělené jednotlivým kandidátům budou muset znovu spočítat.

„V některých okrscích se v počtech hlasů objevily velké anomálie. Ale zaregistrovali jsme i další problémy. Dokonce i lidé, kteří se kolem voleb pohybují, nás upozornili na to, že s největší pravděpodobností není všechno v pořádku,“ uvedl důvody k podání návrhu předseda místní organizace ANO Miloslav Chadim. Konkrétní informace ale nesdělil.

Jako příklad uvedl oficiální volební výsledky, kdy podle statistiků získali vítězní Piráti 22,49 procenta hlasů, ANO v těsném závěsu „jen“ 22,45 procenta všech hlasů. Rozdíl čtyři setiny procenta se ale podle něj zásadně odrazil v počtu mandátů. Zatímco Piráti usedli v jednadvacetičlenném zastupitelstvu do šesti křesel, na ANO jich zbylo jen pět.

„Ty čtyři setiny procenta jsou opravdu mizivý rozdíl. Po přepočítání to jsou hlasy přibližně třiceti lidí. Takovou váhu že má jedno křeslo v zastupitelstvu? To přece není možné,“ poukázal Chadim na nesrovnalost, která hned po volbách udivila řadu lidí.

Hnutí proto prostřednictvím specializované advokátní kanceláře podalo soudu žádost, aby umožnil počet hlasů zkontrolovat. Jak řekl Miloslav Chadim, na rozhodnutí má soud celkem dvacet dnů. Pokud bude jeho rozhodnutí kladné, je pravděpodobné, že se konání ustavujícího zastupitelstva v Mariánských Lázních možná až o měsíc posune.



„Počkáme a uvidíme, jaký bude verdikt soudu. Když už nic jiného, alespoň poukážeme na to, že stávající volební systém je špatný,“ dodal Chadim.



Stávající starosta a lídr mariánskolázeňských Pirátů Martin Kalina už před časem uvedl, že by jej nepřekvapilo, pokud by členové ANO k takovému kroku přistoupili. „Na přepočítání hlasů mají zákonný nárok, pokud k tomu najdou nějaký legitimní důvod. To důkazní břemeno je v tuto chvíli na nich,“ dodal Kalina.