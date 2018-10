Někteří politici končí na radnicích, vrací se do firem i ředitelny

Osm let. Tak dlouho byli ve vedení krajského města primátor Petr Kulhánek a jeho náměstek Jiří Klsák z Karlovarské občanské alternativy (KOA). Ve volbách se jí ale podařilo získat jen pět mandátů a KOA odchází do opozice. Spolu s ní opouštějí radnici i oba politici. Co přesně bude končící primátor dělat, ještě neprozradil. Do politiky přišel z rodinného vydavatelství, které ale coby primátor prodal.

„Zatím se soustředím na rozpočet a předání agendy. V mezidobí ke mně putují nějaké možnosti, ale řešit to budu až v listopadu. Určitě bych rád zůstal v Karlových Varech,“ uvedl Petr Kulhánek.

V jiné situaci je archeolog Jiří Klsák, který do funkce přišel z karlovarského muzea. Od prvního prosince se do něj zase vrací. „Budu tam působit na poloviční úvazek na dobu určitou, zatím do roku 2020. Hodlám se věnovat občanským aktivitám,“ uvedl.

Zároveň podotkl, že poloviční úvazek vítá, neboť zůstává stejně jako primátor nejen karlovarským, ale také krajským zastupitelem. Očekává, že díky tomu dostane časový prostor na plnění povinností souvisejících s angažmá v obou zastupitelstvech.

Konec s politikou a zpátky do firmy

Ani zastupitelské křeslo už ovšem nepatří náměstkovi Čestmíru Bruštíkovi, který do politiky vstoupil původně za ANO, poté působil v klubu Volných. Před volbami se stal lídrem uskupení PRO zdraví a sport, které ovšem voliče nijak nenadchlo. „Vracím se do své firmy a budu sledovat politické dění. Uvidíme, co bude do budoucna,“ řekl.

Stejně jako on končí s politickým angažmá také náměstek Michal Riško z ČSSD. Ani sociální demokracie se do karlovarského zastupitelstva neprobojovala. „Co se týče mého soukromého života, vracím se do soukromé firmy, ve které pracuji už deset let,“ oznámil. Společnost se podle něj zabývá oblastí realit a účetnictví. Ve veřejném životě chce působit coby člen Červeného kříže.

Politici ale neodejdou z radnice s prázdnou. Čeká na ně odchodné v celkové hodnotě 1,3 milionu korun. „Rozpočet města samozřejmě s touto částkou počítá, musel zahrnovat rezervu pro případ, že volbami nového zastupitelstva a následným zvolením nových členů vedení mohou jejich funkce skončit,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Podle zákona o obcích náleží primátorovi Karlových Varů odměna 79 tisíc korun, náměstkovi 69 tisíc korun. Zákon přihlíží též k počtu let, po které své funkce vykonávali.

„Maximálně však se započítává pět let, plus jedna,“ přiblížil Jan Kopál. V případě primátora a Jiřího Klsáka tak půjde o šest měsíčních odměn, u Michala Riška o dvě a Čestmíra Bruštíka o pět, pokud mu funkce zanikne po 5. listopadu.

Zpět do ředitelny

V Chebu se bývalý starosta Zdeněk Hrkal (ANO) vrací na post ředitele Střední zdravotnické a vyšší odborné školy v Chebu. Zkušenosti s vedením školy má už od roku 1997, kdy nastoupil jako zástupce tehdejší ředitelky. V roce 2000 pak vedení školy převzal a vytrval zde až do listopadu 2016, kdy nahradil chebskou místostarostku Danielu Seifertovou z ANO, která uspěla ve volbách do krajského zastupitelstva a ze svého postu odstoupila.

Ustál i zemětřesení na radnici v začátku roku 2017, kdy zastupitelé odvolali v souvislosti s kauzou ROP Severozápad dosavadního starostu Petra Navrátila (ČSSD), kterého nahradil Antonín Jalovec z Volby pro město (VPM).

Na svém místě vydržel i během loňského prosince, kdy došlo na radnici k dalším změnám a zastupitelé starostu Antonína Jalovce a místostarostku Gabrielu Lickovou odvolali. V zápětí došlo na volbu nového starosty, kterým se stal právě Zdeněk Hrkal. V roli místostarostů jej doplnili Eva Horná (ČSSD) a Michal Pospíšil (ODS). Oba teď rovněž čeká odchod.

Místostarostka Eva Horná má v plánu zamířit do okresní kanceláře ČSSD, kde pracovala jako administrativní pracovnice předtím, než ji zastupitelé poslali na radnici. V průběhu svého působení v nejužším vedení města Chebu se věnovala zejména problémům v sociální oblasti.

V Sokolově si dosluhující starosta Jan Picka (ČSSD) novou práci hledat nemusí. Na radnici totiž zůstane na postu místostarosty. Do jím uvolněného křesla usedne stávající místostarostka Renata Oulehlová (ANO). Karel Jakobec (Hnutí pro město Sokolov) zůstane i pro další čtyři roky místostarostou. Zároveň působí coby krajský radní pro životní prostředí.