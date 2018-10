Začalo povolební účtování. Vítěze vyšel jeden hlas levněji než kobliha

Nejen detaily budoucí koalice či neúspěch, nebo naopak úspěch ve volbách řeší strany a hnutí v krajském městě. Zaměstnávají je také faktury za předvolební kampaně. Ty se celkově vyšplhaly až na stovky tisíc korun.

Nejvíc se investice v poměru cena/výkon vyplatila vítěznému hnutí ANO, které získalo 12 mandátů. Jeden hlas ho přitom vyšel levněji než kobliha. Nestál ani pět korun. ANO přitom v září ohlásilo, že má na karlovarskou kampaň schválený rámec 500 tisíc.

„Faktury nám teprve začínají chodit. Náklady na kampaň však určitě nepřesáhly půl milionu korun,“ informovala krajská mluvčí Gabriela Dostálová.

Ještě štědřejší rozpočet mělo hnutí Karlovaráci, a to 700 tisíc korun. Ve volbách získalo osm mandátů a jeden hlas je vyšel na necelých deset korun.

Z hráčů, kteří byli v kampani vidět, měli voličské hlasy nejdražší Starostové a nezávislí společně s TOP 09. Ti se do zastupitelstva nakonec nedostali. Původně chtěli do volebního boje nalít necelých půl milionu korun. Bylo to však méně. Jeden voličský hlas je stál lehce přes 25 korun.

„Náklady na kampaň nyní dopočítáváme, byla levnější. Odhaduji, že částka bude lehce nad 400 tisíci korunami,“ uvedl lídr Jiří Brož. Nějaké peníze podle něj získalo uskupení od stran, příspěvek poslali i samotní kandidáti. „Utratili jsme jen to, co jsme měli připravené, takže finančně krvácet nebudeme,“ doplnil lídr.

Smutné povolební počty Zvolitelných

Poněkud nákladné byly voličské hlasy i pro kandidátku Zvolitelných, kteří rovněž skončili pod čarou. Koalici tvořila KDU-ČSL, Strana svobodných občanů, Strana zelených a Unie pro sport a zdraví. Do svého zvolení strany poslaly okolo 200 tisíc korun. Jeden hlas je tak stál téměř 19,50 korun.

Náklady na volby v Karlových Varech uskupení a náklady/hlas O co jim jde?! 4,02 Kč

KOA 6,74 Kč

ANO 4,59 Kč

TOP09+STAN 25,77 Kč

Piráti 5,83 Kč

ODS 5,64 Kč

Zvolitelní 19,49 Kč

ČSSD 7,67 Kč

KSČM 3,02 Kč

Karlovaráci 9,81 Kč

Poměrně dobře ovšem vyšli z volebního boje Piráti. Ač v Karlových Varech kandidovali poprvé zcela samostatně, patří jim 5 zastupitelských křesel. Do kampaně přitom investovali „jen“ 265 500 korun. V částce byly zahrnuté jak reklamní předměty, tak třeba venkovní výlep, tiskoviny a podobně.

„Samozřejmě poměr cena/výkon je u Pirátů vždy nejlepší. Kampaň jsme zaměřili zejména na tu kontaktní část, odchodili jsme ji a měli celkem 18 různých setkání s voliči. Je vidět, že dobrý výsledek lze udělat i v omezenějším rozpočtu,“ komentoval lídr Pirátů Jindřich Čermák.

Stejný počet křesel získala i Karlovarská občanská alternativa (KOA) současného primátora Petra Kulhánka, která do kampaně vložila zhruba 350 tisíc korun. Jeden voličský hlas ji tak vyšel na necelých sedm korun. Hnutí O co jim jde?!, které mělo dva zastupitele a neobhájilo ani jeden mandát, vložilo do kampaně přibližně 70 tisíc. Jeden hlas ho stál čtyři koruny.

Komunisté příliš neutráceli, ale ani neměli důvod k radosti

Omezenou sumu, a to 70 tisíc korun, měla na předvolební boj KSČM. Za tuto částku získala dvě zastupitelská křesla a jeden hlas ji stál 3 koruny. Přesto není s výsledkem voleb ve Varech krajský šéf Josef Murčo spokojený. „S ohledem na finanční prostředky děláme tradičně menší kampaň, protože jsme přišli o řadu financí po volbách krajských i po volbách do Poslanecké sněmovny. Tímto se snažíme eliminovat negativní dopad,“ vysvětlil.

Počet hlasů ale nehodnotí kladně, protože KSČM zase zhruba o jedno procento klesla, stejně jako tomu bylo při sněmovních a krajských volbách. „Dva mandáty v krajském městě jsou pro nás docela špatný výsledek,“ doplnil Josef Murčo.

Do karlovarského zastupitelstva se probojovala ODS se třemi mandáty, jeden hlas ji stál zhruba 5,50 korun, naopak vypadla ČSSD, která za jeden hlas vydala necelých 8 korun. Krajskou koalici vytvořilo hnutí ANO, Karlovaráci a ODS. Primátorova KOA, Piráti a KSČM míří do opozice (podrobněji v článku Na koalici v Karlových Varech se dohodlo ANO s ODS a hnutím Karlovaráci).